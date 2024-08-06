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صحة

فوائد صحية لشاي القرنفل تهمّكم معرفتها

Lebanon 24
06-08-2024 | 23:00
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يعدّ القرنفل مصدراً لمواد نشطة تزوّد الجسم بفوائد صحية هامة منها ما يعود بالفائدة على مرضى السكري.

ووفق دراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، تبين أن الذين تناولوا 250 ملغ من مستخلص القرنفل يومياً لمدة 30 يوماً حققوا انخفاضاً كبيراً في مستويات الغلوكوز في الدم بعد الوجبات.
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أيضاً، يعتبر القرنفل مكوناً شائعاً في العديد من منتجات العناية بالفم، مثل معاجين الأسنان وغسول الفم.

بحسب "إن دي تي في فوود"، السبب هو وجود مركب يسمى الأوجينول في القرنفل. يتمتع هذا المركب بخصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في منع نمو البكتيريا الضارة في الفم، أي أن شرب ماء القرنفل قد يساعد في إبعاد مشاكل مثل تسوس الأسنان.

كذلك، يوفّر القرنفل خصائص مضادة للالتهابات تقوي المناعة كما أنه يؤثر على صفاء وتوهج البشرة.


أما آخر فوائد القرنفل المؤكدة، فتتعلق بالجهاز الهضمي، فهو يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية. ويوفر ذلك فوائد مثل تقليل الغازات والانتفاخ، وأيضاً إنقاص الوزن.

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