دراسة تكشف.. سلالات ميكروبات تتكاثر داخل أفران الميكروويف

اكتشف باحثون ميكروبات مقاومة للإشعاع تعيش داخل أفران الميكروويف، لكن الأمر المثير للقلق يتمثل في أن العديد من السلالات قد تكون قاتلة للبشر.

وقال دانييل تورنت، أحد مؤلفي الدراسة: "قد تشكل بعض السلالات الموجودة في أفران الميكروويف المنزلية، مثل كليبسيلا والمكورات المعوية والبكتيريا الغازية، خطرا على صحة الإنسان".

Advertisement

واكتشفت دراسات سابقة ميكروبات تعيش في مجموعة من الموائل الغريبة، بما في ذلك الانسكابات النفطية البحرية، والمناطق الصناعية المهجورة، وحتى داخل محطة الفضاء الدولية. ولكن حتى الآن، لم يكن من الواضح أي الجراثيم يمكن العثور عليها داخل أفران الميكروويف.

وقال تورنت: "تحتوي أفران الميكروويف المنزلية على ميكروبيوم أكثر "بشرية"، مشابها لأسطح المطبخ، بينما تحتوي أفران الميكروويف المختبرية على بكتيريا أكثر مقاومة للإشعاع".

وبناء على النتائج، يحث الباحثون الناس على التأكد من تنظيف أفران الميكروويف بانتظام.



وقال تورنت: "نوصي بتطهير أفران الميكروويف بانتظام بمحلول مبيض مخفف أو رذاذ مطهر متوفر تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم مسح الأسطح الداخلية بقطعة قماش مبللة بعد كل استخدام لإزالة أي بقايا على الفور لمنع نمو البكتيريا". (روسيا اليوم)