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صحة

تعديلات غذائية تحمي الكلى والقلب من مضاعفات ارتفاع الضغط

Lebanon 24
08-08-2024 | 16:20
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أظهرت دراسة جديدة أن تناول كوبين إلى 4 أكواب إضافية من الخضروات والفواكه يومياً يحمي المصابين بأمراض مزمنة في الكلى من مضاعفات ارتفاع الضغط، ويعزّز صحة القلب في مواجهة نفس المشكلة أيضاً.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى حدوث وتطور مرض الكلى المزمن، وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

 
وقد بينت الدراسة التي شملت مرضى ارتفاع ضغط الدم المصابين بأمراض الكلى المزمنة، أن دمج 2 إلى 4 أكواب إضافية من الفواكه والخضروات في نظامهم الغذائي اليومي، جنباً إلى جنب مع العلاج الدوائي أدى إلى انخفاض ضغط الدم، وانخفاض الخطر على القلب، والحفاظ على صحة الكلى بشكل أكبر من العلاج الدوائي وحده.

وشارك في الدراسة 153 شخصاً مصاباً بأمراض الكلى وارتفاع الضغط، تحت إشراف فريق من جامعتي تكساس وتافتس، واستمرت المتابعة فيها لمدة 5 سنوات.

وأظهرت التجربة أن تعديلات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، والعلاج الدوائي فعالة في إدارة ارتفاع ضغط الدم، والحد من تأثيره على أنظمة الكلى والقلب.

 
واوضح الباحثون ان "معظم الأطعمة النباتية، بما في ذلك الفواكه والخضروات، تنتج مركبات أساسية (قلوية) بعد الهضم، ما يؤدي إلى زيادة صافية في مستويات الأس الهيدروجيني في الدم".

وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم المنتجات الحيوانية والحبوب، تميل إلى إنتاج الأحماض وتقليل مستويات الأس الهيدروجيني في الدم بعد عملية التمثيل الغذائي لها.

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