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صحة
لبشرة أكثر إشراقاً وصحة.. أكثروا من هذه الأطعمة
Lebanon 24
08-08-2024
|
23:00
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تعود الخضروات بفوائد كثيرة على البشرة لكونها مصادر جيدة لمضادات الأكسدة، وفق "ليفينغ سترونغ".
ويعتبر فيتامين "سي" من أفضل مضادات الأكسدة للبشرة، لأنه يحفّز أيضاً تخليق الكولاجين الذي يمنع التجاعيد، ويحمي من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.
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وقد وجدت دراسة أن تناول بعض الخضروات الغنية بفيتامين "سي" يعادل في فائدته للبشرة الحصول على فيتامين "سي" الموضعي.
هذه الخضروات هي: البروكلي، والفلفل الحلو، والكرنب، والسبانخ، والبازلاء، والملفوف.
ايضاً، البيتاكاروتين وهو مضاد للأكسدة يمنح الخضروات الحمراء والصفراء والبرتقالية ألوانها الزاهية ويتحول إلى فيتامين أ، يمنع سرطان الجلد.
من أهم مصادر البيتاكاروتين: الخس، والبطاطا الحلوة، والجزر، والملفوف، والسبانخ، والفلفل الحلو.
أما ثالث مضادات الأكسدة المفيد للبشرة فهو فيتامين "إي"، والذي يقوم بإصلاح الجلد.
من أهم مصادره الغذائية: القلقاس، والسبانخ، والسلق، والفلفل الحلو، والبطاطا الحلوة، والهليون.
المصدر: AE 24
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