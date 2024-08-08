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صحة

هل يتسبب سكري الحمل بسرطان الثدي على المدى الطويل؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 15:30
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يؤثر سكري الحمل على حوالي 1 من كل 7 حالات حمل، وعلى الرغم من أنه يختفي عادة بحلول وقت الولادة، إلا أن ذلك التغير في آليات التمثيل الغذائي يترك آثاراً لاحقة.
 

ووفق "هيلث داي"، يرتبط سكري الحمل بارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وغيرها من القضايا الصحية، مثل السمنة وتسارع الشيخوخة.
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وقد توصلت دراسة جديدة إلى أخبار مطمئنة للحوامل اللاتي تم تشخيص سكري الحمل لديهن، إذ تبين أن ليس لها تأثير على خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي على المدى الطويل.

وقد أجريت الدراسة في مستشفى جامعة أودنسه بالدانمارك، وتتبع فريق البحث بيانات أكثر من 708 آلاف امرأة، أنجبن في متوسط عمر 28 عاماً، واستمرت المتابعة 11 عاماً.

ووجد البحث أن النساء اللاتي أصبن بسكري الحمل لم يكن لديهن احتمالات أعلى للإصابة بسرطان الثدي من اللاتي لم يصبن به.

وانطبقت هذه النتائج على سرطان الثدي بشكل عام، وسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث، وبعده.

صحة

المرأة

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