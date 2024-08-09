نصائح لارتداء العدسات اللاصقة في الصيف

Advertisement

يشكل موسم الصيف تحديًا كبيراً لمرتدي العدسات اللاصقة، فالرطوبة العالية والمواد المسببة للحساسية المتزايدة في الهواء قد تؤدي إلى تهيج العين والالتهابات وعدم الراحة، ومع ذلك، مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة وإجراء التعديلات اللازمة على روتينك، يمكنك التغلب على موسم الصيف مع عيون صحية وعدسات مريحة.أوضح تقرير موقع " أكسبريس"، التحديات التي يواجهها مستخدمو العدسات اللاصقة أثناء الصيف، كما قدم نصائح قيمة لارتداء العدسات بشكل آمن.أوضح التقرير أن فصل الصيف يشكل تهديدًا مزدوجًا لمستخدمي العدسات اللاصقة:زيادة المواد المسببة للحساسية والملوثات: تسمح البيئة الرطبة للغبار وحبوب اللقاح وغيرها من المهيجات المحمولة جواً بالتشبث بسطح العدسة، مما يسبب الحكة والاحمرار في العين.اختلال أداء العدسات: يمكن أن تتسبب الرطوبة العالية في امتصاص العدسات للماء الزائد، مما يغير من ملاءمتها ويقلل من تدفق الأكسجين إلى القرنية، وهذا يخلق بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.يمكن من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، يمكنك تقليل خطر التهيج والالتهابات أثناء موسم الصيفاستخدم العدسات اللاصقة اليومية: يؤدي التحول إلى العدسات اللاصقة اليومية إلى تقليل تراكم المواد المسببة للحساسية والملوثات بشكل كبير.النظافة هي: بالنسبة للعدسات القابلة لإعادة الاستخدام، يعد التنظيف الدقيق بالمحاليل المناسبة بعد كل استخدام أمرًا ضروريًا.استثمر في الحماية: فكر في شراء نظارات مقاومة للماء لحماية عينيك من المطر والرياح مع الحفاظ على وضوح الرؤية.فحوصات العين الدورية: قم بتحديد موعد لإجراء فحوصات العين الدورية مع طبيب العيون الخاص بك للكشف عن أي علامات تهيج أو عدوى في وقت مبكر.الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة وإجراء تعديلات طفيفة على روتينك يمكن أن يضمن سلامة وراحة عينيك. (اليوم السابع)