Advertisement

صحة

نصائح لارتداء العدسات اللاصقة في الصيف

Lebanon 24
09-08-2024 | 02:00
A-
A+

Doc-P-1232104-638587861110063368.jpg
Doc-P-1232104-638587861110063368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكل موسم الصيف تحديًا كبيراً لمرتدي العدسات اللاصقة، فالرطوبة العالية والمواد المسببة للحساسية المتزايدة في الهواء قد تؤدي إلى تهيج العين والالتهابات وعدم الراحة، ومع ذلك، مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة وإجراء التعديلات اللازمة على روتينك، يمكنك التغلب على موسم الصيف مع عيون صحية وعدسات مريحة.
Advertisement
أوضح تقرير موقع " أكسبريس"، التحديات التي يواجهها مستخدمو العدسات اللاصقة أثناء الصيف، كما قدم نصائح قيمة لارتداء العدسات بشكل آمن.
أوضح التقرير أن فصل الصيف يشكل تهديدًا مزدوجًا لمستخدمي العدسات اللاصقة:
زيادة المواد المسببة للحساسية والملوثات: تسمح البيئة الرطبة للغبار وحبوب اللقاح وغيرها من المهيجات المحمولة جواً بالتشبث بسطح العدسة، مما يسبب الحكة والاحمرار في العين.
اختلال أداء العدسات: يمكن أن تتسبب الرطوبة العالية في امتصاص العدسات للماء الزائد، مما يغير من ملاءمتها ويقلل من تدفق الأكسجين إلى القرنية، وهذا يخلق بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.
يمكن من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، يمكنك تقليل خطر التهيج والالتهابات أثناء موسم الصيف
استخدم العدسات اللاصقة اليومية: يؤدي التحول إلى العدسات اللاصقة اليومية إلى تقليل تراكم المواد المسببة للحساسية والملوثات بشكل كبير.
النظافة هي: بالنسبة للعدسات القابلة لإعادة الاستخدام، يعد التنظيف الدقيق بالمحاليل المناسبة بعد كل استخدام أمرًا ضروريًا.
استثمر في الحماية: فكر في شراء نظارات مقاومة للماء لحماية عينيك من المطر والرياح مع الحفاظ على وضوح الرؤية.
فحوصات العين الدورية: قم بتحديد موعد لإجراء فحوصات العين الدورية مع طبيب العيون الخاص بك للكشف عن أي علامات تهيج أو عدوى في وقت مبكر.
الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة وإجراء تعديلات طفيفة على روتينك يمكن أن يضمن سلامة وراحة عينيك. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-08-09
00:30 | 2024-08-09
23:00 | 2024-08-08
16:20 | 2024-08-08
15:30 | 2024-08-08
10:40 | 2024-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24