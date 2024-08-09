30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
إليكم هذه الطرق لتحسين الرؤية
Lebanon 24
09-08-2024
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الدكتور رومان إيفانوف، الخبير في مختبر "Gemotest"، إلى أنه لا يمكن تصحيح الرؤية بتمارين خاصة أو بتناول أطعمة معينة أو اتباع نظام غذائي خاص.
وقال: "أكثر أمراض العيون انتشارا هي قصر النظر وطول النظر. يرى الشخص في الحالة الأولى الأشياء عن قرب جيدا ولكن على مسافة لا يراها واضحة. وفي الحالة الثانية يرى الشخص الأجسام البعيدة بوضوح. وفي كلتا الحالتين تبقى النظارات الطبية والعدسات اللاصقة الطريقة الأمثل لتصحيح الرؤية. أي على الشخص ارتداء العدسات لتصحيح الرؤية".
Advertisement
ووفقا له، يمكن عن طريق عملية جراحية تصحيح الرؤية في كلتا الحالتين إذا كانت الحالة خطيرة جدا. ويمكن أيضا إذا كانت حالة الشخص تسمح بذلك، تصحيح الرؤية باستخدام الليزر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية حياة الشخص.
وأضاف: "يجب أن ندرك أن تصحيح الرؤية ببعض التمارين الخاصة، مثل الرمش السريع أو دوران العينين البطيء، أو النظر إلى أشياء بعيدة والتدليك الخفيف للجفون، لن يجدي نفعا. لأنه إلى الآن لا يوجد دليل يؤكد فوائد هذه التمارين لتصحيح الرؤية، ولكن يمكن لطبيب العيون وصفها إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات معينة مرتبطة بتوتر عضلات العين. لأنها تساعد على تقوية عضلات العين وتخفف التشنج الناجم عن العمل فترة طويلة على الأجهزة الإلكترونية".
وأكد الطبيب أن الأطعمة لا تساعد على تحسين الرؤية، على الرغم من أن بعضها، مثل الجزر تحتوي على الفيتامينات ولها فوائد عديدة، إلا أنها لا تساعد على استعادة حدة البصر.
وقال: "من الأفضل في هذه الحالة استشارة طبيب العيون وأجراء الاختبارات اللازمة وإذا لزم الأمر تناول فيتامينات محددة مفيدة للعين- مثل فيتامين B2 يقوي الأوعية الدموية في مقلة العين، وفيتامين A - يعزز حدة البصر في الظلام، وفيتامين B1- يساعد على تسريع انتقال النبضات العصبية من الدماغ إلى الأعصاب البصرية، وكذلك فيتامين C الذي يحسن تدفق الأكسجين إلى القرنية وشبكية العين". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
جدها الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي: فنانة شهيرة تتخطى الجرأة.. أطلت بحمالة صدر! (فيديو)
Lebanon 24
جدها الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي: فنانة شهيرة تتخطى الجرأة.. أطلت بحمالة صدر! (فيديو)
01:20 | 2024-08-09
09/08/2024 01:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!
Lebanon 24
اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!
02:06 | 2024-08-09
09/08/2024 02:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حضر الى لبنان للمشاركة في تطويب الدويهي فقضى بحادث مأساوي في عمشيت!
Lebanon 24
حضر الى لبنان للمشاركة في تطويب الدويهي فقضى بحادث مأساوي في عمشيت!
14:49 | 2024-08-08
08/08/2024 02:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
Lebanon 24
بالصورة.. تعرفوا إلى هويّة المستهدف بغارة صيدا!
11:21 | 2024-08-09
09/08/2024 11:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
Lebanon 24
قيمتها بالمليارات وكبيرة جدّاً.. شخصٌ واحد فقط فاز بجائزة "اللوتو اللبناني" الأولى (صورة)
06:59 | 2024-08-09
09/08/2024 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:30 | 2024-08-09
لصحة أفضل.. 7 أطعمة عليكم تجنبها
06:12 | 2024-08-09
8 دقائق على "تيك توك" قد يكون لها عواقب سلبية فورية على النساء!
04:00 | 2024-08-09
عادات صباحية مهمة لزيادة نشاطك.. حاول اتباع بعضها
02:00 | 2024-08-09
نصائح لارتداء العدسات اللاصقة في الصيف
00:30 | 2024-08-09
ما المشروبات البديلة للقهوة بميزات مماثلة؟
23:00 | 2024-08-08
لبشرة أكثر إشراقاً وصحة.. أكثروا من هذه الأطعمة
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
09/08/2024 19:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
09/08/2024 19:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
09/08/2024 19:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24