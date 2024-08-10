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صحة

دليلك للتعامل مع زيادة وزن طفلك دون التأثير على صورته الذاتية

Lebanon 24
10-08-2024 | 15:00
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يعتبر النشاط البدني ضروريًا للأطفال في المساعدة على الصحة العامة والنمو والتطور، وتجمع روتينات اللياقة البدنية البسيطة في حياة الأطفال بين المرح والفعالية، وفيما يلي تمارين رياضية سهلة يمكن للأطفال القيام بها بانتظام إلى جانب بعض الفوائد الصحية الإضافية، للوقاية من السمنة.
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. الاستمتاع بالمشي مع العائلة
إن ممارسة النشاط البدني معًا كعائلة يمكن أن يساعد في جعل التمرين أقل شبهًا بالعمل، إن المشي مع العائلة هو نشاط رائع للقلب والأوعية الدموية، ولكنه أيضاً يوفر وقتًا رائعًا للترابط بينك وبين عائلتك، وبالنسبة للصغار، قم بتغيير الأمور من خلال مسارات مختلفة أو المشي لمسافات طويلة أو ممارسة الألعاب التي تتعقب الأشياء،  قصص (خيالية) عما يرونه، اذهب معهم في نزهة سريعة لمدة 20 إلى 30 دقيقة وقم بأنشطة لإضفاء جو من المرح.
. القيام بالأعمال المنزلية النشطة
إن تحويل الأعمال المنزلية اليومية إلى لعبة هى وسيلة جديدة أخرى لإبقاء الأطفال نشطين ومتحركين، فالأعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو الكنس أو العمل في الحديقة، يمكن أن تستنفد الطاقة البدنية وتمنح شعوراً بالمرح في نفس الوقت، لذلك شجع الأطفال على التنافس مع أنفسهم في أداء الأعمال المنزلية في غضون فترة زمنية معينة، ومعرفة من يمكنه إكمال المزيد من المهام مقارنة بالآخرين وما إلى ذلك.
.الأنشطة الرياضية المنظمة
إذا كان طفلك من هواة الرياضة والأنشطة المنظمة الأخرى، فقد يكون هذا مكملاً جيدًا لروتينه، إن ممارسة الرياضة، مثل كرة القدم أو كرة السلة والسباحة، تعلم الأطفال الانضباط في سن مبكرة، ابحث عن الدوريات أو الأندية المحلية التي تقام فيها الأحداث والتي تناسب المبتدئين، من خلال تشجيع الأطفال على المشاركة في هذه التمارين السهلة كل يوم، فإنك لا تساعدهم فقط على أن يكونوا لائقين بدنيًا، بل وتعزز أيضًا الحياة الصحية. (اليوم السابع)
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