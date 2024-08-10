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صحة
دراسة: غسل الفاكهة لا يزيل آثار المبيدات وهذه هي الطريقة الوحيدة
Lebanon 24
10-08-2024
|
23:00
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كشف تقرير جديد عن أن غسل الفاكهة لا يزيل آثار المبيدات عليها، والطريقة الوحيدة لتجنب تناول المواد الكيميائية هي تقشير الفاكهة.
ووجد العلماء أن "توزيع المبيدات الحشرية يكون في طبقات قشر التفاح واللب" مما يؤكد أن المبيدات الحشرية تخترق طبقة القشر إلى طبقة اللب".
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وتابع العلماء أنه لا يمكن تجنب خطر تناول المبيدات الحشرية من الفاكهة عن طريق الغسيل البسيط.
وقال دونجدونج يي، أستاذ في كلية المواد والكيمياء الصينية بجامعة آنهوي الزراعية ومؤلف الدراسة، وفقًا لصحيفة الجارديان: "تسعى هذه الدراسة، الواقعة ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين.. بدلاً من تعزيز المخاوف غير المبررة".
وأضاف التقرير: "لا يمكن لعمليات تنظيف الفاكهة التقليدية إزالة المبيدات الحشرية تمامًا، ولكن "نظرًا لأن طبقة اللب المفقودة أثناء التقشير كانت أكبر بكثير من 30 ميكرومتر، وهو ما تم تأكيده من خلال المجهر فائق العمق، نعتقد أن عملية التقشير يمكن أن تتجنب بفعالية مخاطر المبيدات الحشرية في بشرة الفاكهة واللب القريب من القشرة، وبالتالي تقليل احتمال تناول المبيدات الحشرية".
(اليوم السابع)
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