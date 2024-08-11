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صحة
عن مشاكل النوم المتكررة.. دراسة تكشف أمراً مهماً
Lebanon 24
11-08-2024
|
02:00
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ألقى باحثون نظرة معمقة على علاقة النوم بالأمراض المزمنة، من خلال استخدام بيانات صحية واسعة النطاق من أجهزة التتبع "فيت بيت" Fitbit، ووجدوا أن الذين ينامون بشكل سيئ بانتظام هم أكثر عرضة لمجموعة واسعة من المشاكل الصحية المزمنة ممن ينامون بشكل طبيعي.
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وتمتاز هذه الدراسة بنوعية البيانات، التي تختلف كماً وكيفاً، وأيضاً من حيث طول فترة المتابعة، عن بيانات المتطوعين في اختبارات تجري في مختبرات النوم لبضعة أيام.
ووفق "مديكال إكسبريس"، فقد جمع فريق البحث بيانات لآلاف الأشخاص على مدى فترة طويلة من الزمن.
وجهاز "فيت بيت" هو جهاز استشعار بيولوجي متوفر تجاريًا ومثبت على سوار يمكن ارتداؤه بسهولة في الليل.
ويتمكن جهاز "فيت بيت" من اكتشاف أنماط النوم من خلال مراقبة معدل ضربات القلب وأنماط الحركة في وقت واحد أثناء نوم الشخص، والتأكد بدقة من وقت دخول الشخص في مرحلة حركة العين السريعة والنوم العميق والخفيف، إلى جانب مدة النوم والوقت المنقضي من النوم المضطرب.
وتضمنت ملفات تعريف المتطوعين تاريخ المرض والعمر والجنس والطول والعرق والوزن وعوامل أخرى ذات صلة.
النتائج
ووجد فريق البحث من جامعة فاندربيلت، ارتباطاً عكسياً بين النوم العميق وحركة العين السريعة وزيادة احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني.
كذلك، وجد الفريق ارتباطاً بين عدم انتظام النوم واضطرابات الاكتئاب الكبرى، والسمنة، واضطراب القلق، وفرط شحميات الدم، وارتفاع ضغط الدم.
(24)
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