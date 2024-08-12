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صحة

لمحاربة الإرهاق والآلام.. 5 زيوت طبيعية هي الحلّ

Lebanon 24
12-08-2024 | 08:08
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يواجه الكثيرون الإجهاد وضغط العمل الذي يمكن أن يؤثر على صحتهم الجسدية والعاطفية، وتُعتبر الزيوت الطبيعية حلا مفيدا في معالجة تلك المشاكل. 

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي 5 زيوت أساسية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وتعزيز الصحة العامة، والتي يجب أن تكون في منزلك:
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اللافندر: يُعرف زيت اللافندر بخصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، ويُستخدم لتخفيف الصداع وآلام  والمفاصل، كما تساعد رائحته المهدئة في تقليل التوتر والقلق.

النعناع الفلفلي: يحتوي زيت النعناع على المنثول، الذي يوفر تأثيرات تبريد ومسكنة؛ مما يجعله فعالاً في تخفيف صداع التوتر وآلام العضلات، يمكن دمجه مع اللافندر وزيت الزنجبيل لتخفيف الألم وزيادة التركيز.

الأوكالبتوس: يُعتبر زيت الأوكالبتوس حلا رائعا لتخفيف الألم والالتهاب، ويُستخدم أيضاً في تحسين وظائف الجهاز التنفسي؛ إذ يمتاز بخصائصه المنعشة التي تساعد في محاربة الإرهاق وتعزيز التجدد.

البابونج: يتمتع زيت البابونج بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة، ويُستخدم لتخفيف التهاب المفاصل وآلام العضلات، كما يُعرف بقدرته على تقليل القلق وتعزيز الاسترخاء العميق.

اللبان: يُستخدم زيت اللبان لتخفيف وجع العضلات وأعراض التهاب المفاصل، ويُعتبر مفيداً في ممارسات التأمل بفضل تأثيره المهدئ على العقل.

يُنصح باستخدامها بحذر واستشارة أخصائي الرعاية الصحية، خاصةً في حالات  أو وجود حالات صحية خاصة.
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