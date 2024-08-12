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صحة

على عكس الشائع .. فوائد صحية للسمن الطبيعي

Lebanon 24
12-08-2024 | 23:00
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ليس كل السمن والدهون ضارة، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع إنديا تايمز، مؤكدًا أن السمن يمكن أن يحتوى على الكثير من المغذيات الطبيعية الصحية، التي يجب الانتفاع بها للصحة، فوفقًا للتقرير فإن السمن الطبيعي يحتوى على نسبه جيدة للغاية من:
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الدهون الصحية المهمة للجسم
مضادات الأكسدة الصحية المفيدة لنضارة الجسم وسلامته وصحته
فيتامينات مهمة وصحية مثل فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين ك وكلها فيتامينات مهمة وصحية للجسم والصحة
فيتامينات صحية تساعد على تقليل مشكلات تجلط الدم
تقليل مشكلات العظام بشكل كبير
ضبط الهرمونات وإنتاجها من خلال العناصر الغذائية التي يحتوى عليها السمن الطبيعى
دهون صحية غير مشبعة صحية للجسم والنمو
أحماض دهنية صحية يحتوى عليها السمن تعزز من الحالة الهضمية وتقلل مشكلات الهضم
امتصاص أفضل وتمثيل غذائى أفضل للعناصر الغذائية في الطعام
تحسين عمل بكتيريا الأمعاء وتعزيز سلامتها وعملها الصحى والمفيد للجسم
مواجهة التأكسد وشيخوخة خلايا الجسم وجعله أكثر نضارة وحيوية
مضادات الأكسدة تعزز من مكافحة العدوى وتعزيز الجهاز المناعى ودفاعاته

ونصح التقرير بإضافة السمن الطبيعى للطعام بنسب قليلة للغاية للاستفادة من فوائده، وتجنب الأضرار، ولإدارة الوزن بشكل سليم، وعدم إدخاله في أكثر من وجبتين خلال اليوم.
(اليوم السابع)
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