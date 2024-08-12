على عكس الشائع .. فوائد صحية للسمن الطبيعي

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ليس كل السمن والدهون ضارة، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع إنديا تايمز، مؤكدًا أن السمن يمكن أن يحتوى على الكثير من المغذيات الطبيعية الصحية، التي يجب الانتفاع بها للصحة، فوفقًا للتقرير فإن السمن الطبيعي يحتوى على نسبه جيدة للغاية من:الدهون الصحية المهمة للجسممضادات الأكسدة الصحية المفيدة لنضارة الجسم وسلامته وصحتهفيتامينات مهمة وصحية مثل فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين ك وكلها فيتامينات مهمة وصحية للجسم والصحةفيتامينات صحية تساعد على تقليل مشكلات تجلط الدمتقليل مشكلات العظام بشكل كبيرضبط الهرمونات وإنتاجها من خلال العناصر الغذائية التي يحتوى عليها السمن الطبيعىدهون صحية غير مشبعة صحية للجسم والنموأحماض دهنية صحية يحتوى عليها السمن تعزز من الحالة الهضمية وتقلل مشكلات الهضمامتصاص أفضل وتمثيل غذائى أفضل للعناصر الغذائية في الطعامتحسين عمل بكتيريا الأمعاء وتعزيز سلامتها وعملها الصحى والمفيد للجسممواجهة التأكسد وشيخوخة خلايا الجسم وجعله أكثر نضارة وحيويةمضادات الأكسدة تعزز من مكافحة العدوى وتعزيز الجهاز المناعى ودفاعاتهونصح التقرير بإضافة السمن الطبيعى للطعام بنسب قليلة للغاية للاستفادة من فوائده، وتجنب الأضرار، ولإدارة الوزن بشكل سليم، وعدم إدخاله في أكثر من وجبتين خلال اليوم.