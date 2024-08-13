31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الإجابة على سؤالين فقط تحدد إمكانية إقلاعك عن التدخين
Lebanon 24
13-08-2024
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسمح اختبار جديد، يتضمن الإجابة على سؤالين فقط، بتقييم إمكانية الشخص الإقلاع عن التدخين أم لا، بدقة عالية.
وتشير مجلة Nicotine and Tobacco Research إلى أن اختبار Fagerström يعتبر المعيار الذهبي لاختبار إدمان السجائر، ولكنه يستغرق وقتا طويلا لإكماله، ما يجعل من الصعب استخدامه. أما الاختبار الجديد فوفقا للعلماء، يكفي أن يجيب الشخص على سؤالين فقط ، لتحديد ما إذا كان يمكنه الإقلاع عن التدخين أم لا. السؤال الأول: متى تدخن أول سيجارة بعد الاستيقاظ من النوم؟. والسؤال الثاني: كم سيجارة تدخن في اليوم؟.
Advertisement
وقد عرض العلماء هذا الاختبار على 6 آلاف شخص مصاب بالسرطان، واتضح أن نتائج هذا الاختبار لم تكن أسوأ من اختبار Fagerström، حيث بنفس الدقة أظهر ما إذا كان بإمكان الشخص الإقلاع عن التدخين بعد 3 و6 و9 أشهر.
ووفقا لتقديرات مختلفة لا يتخلى 15-60 بالمئة من المدخنين عن هذه العادة السيئة حتى بعد تشخيص إصابتهم بالسرطان، مع أن الإقلاع عن التدخين يزيد من فرص شفائهم. لذلك يحتاج العلماء إلى أدوات لتقييم مستوى إدمان الشخص، فإذا ظهر أن احتمال إقلاع بعض الأشخاص عن التدخين ضئيل، حينها يجب علاجهم من قبل أطباء المخدرات والمعالجين النفسيين.
ووفقا للعلماء، من المهم جدا أن يقلع المصاب بالسرطان عن التدخين، لأنه يؤدي إلى تحسين علاجه ويمنع الإصابة بالسرطان الثانوي ويحسن نوعية حياته. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!
16:57 | 2024-08-12
12/08/2024 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما أعلنه وزير الطاقة
06:49 | 2024-08-12
12/08/2024 06:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
15:46 | 2024-08-12
12/08/2024 03:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسلحة سرية" بحوزة "حزب الله".. معلومات مثيرة جداً عن الصواريخ!
Lebanon 24
"أسلحة سرية" بحوزة "حزب الله".. معلومات مثيرة جداً عن الصواريخ!
11:27 | 2024-08-12
12/08/2024 11:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة حزينة.. باعت سيارتها لأنها لم تستطع دفع ثمن البنزين (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة حزينة.. باعت سيارتها لأنها لم تستطع دفع ثمن البنزين (فيديو)
09:50 | 2024-08-12
12/08/2024 09:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:10 | 2024-08-13
"كوفيد جديد".. مرض مجهول يتفشى بجنوب أوكرانيا وهذه أعراضه!
01:31 | 2024-08-13
وصفة روسية لتجنب الإصابة بأمراض القلب
23:00 | 2024-08-12
على عكس الشائع .. فوائد صحية للسمن الطبيعي
15:00 | 2024-08-12
نصائح للوقاية من النوبات القلبية الليلية
12:11 | 2024-08-12
طرق اساسية لعلاج النحافة وزيادة الوزن
10:22 | 2024-08-12
وصفة طبيب لتجنب الإصابة بأمراض القلب والسرطان!
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
13/08/2024 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
13/08/2024 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
13/08/2024 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24