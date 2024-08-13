Advertisement

صحة

للحد من سرطان البروستات.. كم مرة ينبغي ممارسة الجنس شهريا؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1233708-638591544634006010.jpg
Doc-P-1233708-638591544634006010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلّطت مراجعة جديدة لدراسات يعود تاريخها إلى 30 عاما، الضوء على العلاقة بين عدد مرات ممارسة الرجال للجنس أو العادة السرية واحتمال إصابتهم بسرطان البروستات.
 
وكشفت المراجعة أنه كلما زاد عدد مرات ممارسة الرجال للجنس، قل احتمال إصابتهم بسرطان البروستات.
Advertisement
 
وقال فريق البحث، اعتمادا على دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة هارفارد، إنه ينبغي على الرجال ممارسة الجنس 21 مرة شهريا، للحد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة الثلث.
 
ووجد الباحثون أن الرجال الذين يمارسون الجنس 4 مرات على الأقل في الشهر، لديهم أقل خطر للإصابة بسرطان البروستات مقارنة بأولئك الذين فعلوا ذلك بشكل أقل. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:58 | 2024-08-13
02:10 | 2024-08-13
01:31 | 2024-08-13
23:00 | 2024-08-12
15:00 | 2024-08-12
12:11 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24