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صحة

عبر اللسان.. ذكاء اصطناعي يشخص الأمراض!

Lebanon 24
13-08-2024 | 15:24
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طوّر باحثون من العراق وأستراليا خوارزمية حاسوبية معتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل لون لسان الشخص للكشف عن حالته الطبية وكشف الأمراض التي يعاني منها، بدقة تصل إلى 98%.
 

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ووفقاً لما ذكره كبير مؤلفي الدراسة علي الناجي، الذي يدرس في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب أستراليا، يحاكي هذا النموذج ممارسة الطب الصيني التقليدي المتمثلة في فحص اللسان بحثًا عن علامات المرض.

 
ويمكن للطبيب عادة أن يكشف عن الأمراض الخطيرة من خلال رؤية لون اللسان، حسب ناجي شارحاً عن طريقة تشخيص الأمراض تبعاً للون اللسان.

وذكر ناجي أن مرضى السكتة الدماغية الحادة يصابون بلسان أحمر غير عادي، فيما يكون لسان مرضى السكري أصفر اللون ومرضى السرطان لسان أرجواني ذو طبقة دهنية سميكة، أما اللسان الأبيض فيمكن أن يشير إلى فقر الدم. 

وتابع: "من المرجح أن يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة من كورونا لسان أحمر عميق، فيما يدل اللسان باللون النيلي أو البنفسجي إلى مشاكل في الأوعية الدموية والجهاز الهضمي أو الربو".

بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، استخدم 5260 صورة للألسنة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على التعرف على لون اللسان والحالة المقابلة له.

واختبره الباحثون باستخدام 60 صورة لسان من مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط.

وفي الدراسة، جلس المرضى على بُعد حوالى 20 سنتم من كمبيوتر محمول مزود بكاميرا، التقطت صورة لألسنتهم، وتمكن البرنامج من تحديد 98% من حالات المرض.
 
بدوره، كشف المؤلف المشارك في الدراسة الأسترالي جافان تشال أن التكنولوجيا سيتم استخدامها لتطبيق هاتف ذكي يمكنه تشخيص مرض السكري والسكتة الدماغية وفقر الدم والربو ومشاكل الكبد والمرارة وكورونا وغيرها من الحالات.
 
وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد أن تحليل اللسان إلكترونياً هو وسيلة آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة لفحص الأمراض التي تدعم الأساليب الحديثة مع ممارسة عمرها قرون.
لكنه لفت إلى أن هناك بعض العقبات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك تحفظ المريض عن تقديم البيانات والانعكاسات التي تلتقطها الكاميرا لتضليل المعلومات الإلكترونية.
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