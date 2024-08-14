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صحة

هل يمكن علاج تصلب الشرايين؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 10:31
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يعبر مصطلح "تصلب الشرايين" بصورة دقيقة عن نشوء تكوينات متينة من النسيج الضام على جدران الأوعية الدموية في وسطها كتلة دهنية طرية.
 
ووفقا للدكتور سيرغي بوبوف أخصائي جراحة الأوعية الدموية، تطور هذه التكوينات (اللويحات) يؤدي إلى تكون جلطات دموية يمكن أن تسد الوعاء الدموي تماما، وتمزقه ليصبح سببا لاحتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية.
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وقال: "يستحيل علاج تصلب الشرايين، ولكن من الضروري مراقبته من أجل منع تطوره إلى الحالات التي تهدد الحياة، سواء بمساعدة العلاج الدوائي أو بمساعدة الدعامات. ويجب أن نعلم أن تصلب الشرايين مرض شائع، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه في عمر 35 عاما يعاني 75 بالمئة من الرجال و40 بالمئة من النساء من تصلب الشرايين وفي عمر 55 عاما يظهر لدى الجميع تقريبا بأشكال مختلفة. وعلاوة على ذلك، يلاحظ حاليا إصابة الشباب بهذا المرض، لذلك من الضروري على كل الفئات العمرية الاهتمام والعناية بحالتهم الصحية". (روسيا اليوم) 
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