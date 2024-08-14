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صحة

بينها حماية القلب.. فوائد صحيّة للذرة الحلوة

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:30
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تقدم الذرة الحلوة العديد من الفوائد الصحية، من كونها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف إلى دعم صحة القلب والعين، كما يعزز محتواها من مضادات الأكسدة صحة الجلد، في حين تعمل السكريات الطبيعية والكربوهيدرات المعقدة على تعزيز الطاقة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الذرة الحلوة، بحسب موقع "تايمز ناو".
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فوائد الذرة الحلوة 
 غنية بالعناصر الغذائية
الذرة الحلوة مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم. تدعم هذه العناصر الغذائية الصحة العامة وتقوي جهاز المناعة وتساهم في وظائف القلب والعضلات. كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو مهم للنساء الحوامل لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.

غنية بالألياف
الذرة الحلوة مصدر ممتاز للألياف الغذائية، التي تساعد في الهضم، وتساعد في منع الإمساك، وتعزز صحة الأمعاء. كما يساهم تناول كمية كافية من الألياف في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يجعل الذرة الحلوة خيارًا رائعًا لصحة القلب.

إنقاص الوزن
على الرغم من حلاوتها الطبيعية، فإن الذرة الحلوة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة رائعة لأولئك الذين يحاولون إدارة وزنهم، يساعدك المحتوى العالي من الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إغراء الإفراط في تناول الطعام أو تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة غير الصحية.

تعزز مستويات الطاقة
الذرة الحلوة مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة طوال اليوم. هذا يجعلها غذاءً ممتازًا للرياضيين أو أي شخص يحتاج إلى طاقة، كما توفر السكريات الطبيعية الموجودة في الذرة الحلوة دفعة سريعة من الطاقة عند الحاجة.

مفيدة لصحة الجلد
تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة الحلوة، وخاصة فيتامين سي، في صحة الجلد من خلال مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل بيتا كاروتين في الذرة الحلوة إلى فيتامين أ في الجسم، مما يعزز إصلاح الجلد ويحافظ على بشرة صحية.

دعم صحة القلب
يساعد البوتاسيوم الموجود في الذرة الحلوة على تنظيم ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم في النظام الغذائي. جنبًا إلى جنب مع محتواها من الألياف، مما يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول، يمكن للذرة الحلوة أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزز صحة العين
الذرة الحلوة غنية باللوتين والزياكسانثين، وهما ضروريان لصحة العين، تساعد هذه المركبات على تصفية الضوء الأزرق الضار وحماية العينين من التلف التأكسدي، مما يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي مع تقدمك في السن.
(اليوم السابع)
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