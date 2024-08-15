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صحة

تحذير للحوامل.. ابتعدن عن منتجات الزينة وواقي الشمس!

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:00
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نبّهت دراسة جديدة من أن المواد الكيميائية الموجودة في واقي الشمس ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية قد تعرض الحمل للخطر.
ونقل موقع "هيلث داي" عن باحثين قولهم إن الفينولات والبارابين الموجودة في هذه المنتجات تزيد من خطر إصابة المرأة الحامل بارتفاع ضغط الدم بنسبة 57%، وخاصة في الأسبوع 24 إلى 28 من الحمل.
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وبحسب الموقع، أجريت الدراسة في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وقال الباحثون إن الفينولات والبارابين تستخدم كمرشحات للأشعة فوق البنفسجية في واقيات الشمس، ولمنع نمو العفن والبكتيريا الضارة في مستحضرات التجميل.

وقال فريق البحث في ملاحظات هامشية: "إن البارابين وحده يستخدم في حوالي 80% من منتجات العناية الشخصية".

وأشار الباحثون إلى أن ارتباط الفينولات والبارابين بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أمر مثير للقلق، اذ انه يقلل من تدفق الدم إلى المشيمة، وبالتالي قد ينتهي الأمر بالجنين محروماً من الأكسجين والمواد المغذية، وقد يعاني الجنين من النمو المقيد وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.



كما أنه أمر خطير بالنسبة للأمهات الحوامل، حيث يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل تسمم الحمل والسكتة الدماغية، وتوجد مخاطر لاحقة على الأم والطفل من هذه المضاعفات، تتعلق بالسكري وأمراض القلب.

صحة

المرأة

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