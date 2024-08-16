Advertisement

صحة

لصحة قلبك.. مشروب سحري لتنقية الشرايين

Lebanon 24
16-08-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1235156-638594322194524921.jpg
Doc-P-1235156-638594322194524921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تغطي أمراض القلب مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على بنية القلب ووظيفته، ووفقًا للبيانات الأخيرة، تقول منظمة الصحة العالمية إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الوفيات على مستوى العالم.
Advertisement
تشمل بعض العوامل الرئيسية المساهمة في ضعف صحة القلب وفقا لموقع هيلث سايد ما يلي: خيارات نمط الحياة السيئة والعوامل الوراثية والظروف البيئية التي تدفع إلى ارتفاع حالات أمراض القلب، وعلى الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب، إلا أنه هناك أنواع من شاي الأعشاب التي يمكن للشخص أن يشربها على معدة فارغة لتنظيف الشرايين بشكل طبيعي.

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، بل يحافظ أيضًا على نظافة شرايين القلب، تُعرف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر بأنها تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين، يمكنك شرب كوب واحد من الشاي الأخضر في الصباح للمساعدة في طرد السموم من الشرايين.

الكركديه
بدء يومك بفنجان من مشروب الكركديه الطازج هو وسيلة ممتازة لتنظيف الشرايين بشكل طبيعي في الصباح، الشاي الأخضر غني بالأنثوسيانين والبوليفينول، مما يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، يُعرف هذا الشاي أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين.

 الزنجبيل
شاي الزنجبيل أفضل مشروب لبدء يومك عند محاولة طرد السموم من الشرايين، يأتي الزنجبيل مليئًا بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تعزيز الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، وكلاهما ضروري لصحة الشرايين.

شاي القرفة
القرفة هو طريقة صحية للقلب لإزالة السموم من الشرايين بشكل طبيعي، فهو غني بالمركبات التي تساعد على خفض الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم، وكلاهما ضروري لصحة الشرايين. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:29 | 2024-08-17
23:15 | 2024-08-16
15:00 | 2024-08-16
12:26 | 2024-08-16
10:27 | 2024-08-16
07:13 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24