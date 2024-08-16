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صحة
لصحة قلبك.. مشروب سحري لتنقية الشرايين
Lebanon 24
16-08-2024
|
23:00
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تغطي أمراض القلب مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على بنية القلب ووظيفته، ووفقًا للبيانات الأخيرة، تقول منظمة الصحة العالمية إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الوفيات على مستوى العالم.
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تشمل بعض العوامل الرئيسية المساهمة في ضعف صحة القلب وفقا لموقع هيلث سايد ما يلي: خيارات نمط الحياة السيئة والعوامل الوراثية والظروف البيئية التي تدفع إلى ارتفاع حالات أمراض القلب، وعلى الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة القلب، إلا أنه هناك أنواع من شاي الأعشاب التي يمكن للشخص أن يشربها على معدة فارغة لتنظيف الشرايين بشكل طبيعي.
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، بل يحافظ أيضًا على نظافة شرايين القلب، تُعرف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر بأنها تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين، يمكنك شرب كوب واحد من الشاي الأخضر في الصباح للمساعدة في طرد السموم من الشرايين.
الكركديه
بدء يومك بفنجان من مشروب الكركديه الطازج هو وسيلة ممتازة لتنظيف الشرايين بشكل طبيعي في الصباح، الشاي الأخضر غني بالأنثوسيانين والبوليفينول، مما يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، يُعرف هذا الشاي أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين.
الزنجبيل
شاي الزنجبيل أفضل مشروب لبدء يومك عند محاولة طرد السموم من الشرايين، يأتي الزنجبيل مليئًا بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تعزيز الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، وكلاهما ضروري لصحة الشرايين.
شاي القرفة
القرفة هو طريقة صحية للقلب لإزالة السموم من الشرايين بشكل طبيعي، فهو غني بالمركبات التي تساعد على خفض الكوليسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم، وكلاهما ضروري لصحة الشرايين. (اليوم السابع)
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