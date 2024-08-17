Advertisement

صحة

ما علاقة "الطقس" بآلام المفاصل؟ اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
17-08-2024 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1235288-638594767155114043.jpg
Doc-P-1235288-638594767155114043.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة حديثة عدم وجود "أي رابط مباشر" بين الطقس البارد والشعور بالآلام المفاصل، حسبما ذكر موقع "theconversation".

ونفي القائمون على الدراسة التي تعد الأولى من نوعها وجود "أي رابط مباشر بين درجة الحرارة أو الرطوبة ومعظم آلام المفاصل أو العضلات".
Advertisement

وغالبا ما يرتبط الطقس بخطر الإصابة بحالات صحية جديدة ومستمرة، فعلى سبيل المثال، قد تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تفاقم أعراض الربو.

وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية وأمراض القلب التاجية.

ويعتقد العديد من الأشخاص أيضا أن الطقس مرتبط بأوجاعهم وآلامهم.

على سبيل المثال، يقول اثنان من كل ثلاثة أشخاص يعانون من "هشاشة العظام" في الركبة أو الورك أو اليد أن درجات الحرارة الباردة تؤدي إلى تفاقهم الأعراض، حسبما كشفت "دراسات سابقة".

ولكن الدراسة الحديثة كشفت "نتائج صادمة"، فالتغيرات في درجة حرارة الهواء والرطوبة والضغط الجوي وهطول الأمطار "لا تزيد من خطر ظهور أعراض آلام الركبة أو الورك أو أسفل الظهر".

وأشارت نتائج الدراسة إلى أننا "لا نعاني من نوبات ألم المفاصل أو العضلات نتيجة للتغيرات في الطقس، وأن اليوم البارد لن يزيد من خطر إصابتنا بألم الركبة أو الظهر".

ولذلك "لا توجد علاقة مباشرة بين الطقس وآلام الظهر أو الركبة أو الورك، كما أنه لن يسبب لك التهاب المفاصل".

ولكن في الوقت ذاته، يمكن أن يؤثر الطقس على "عوامل وسلوكيات أخرى" تشكل بالتالي كيفية إدراكنا للألم وإدارتنا له، حسبما أشار موقع "ساينس أليرت".

على سبيل المثال، قد يغير بعض الأشخاص روتين نشاطهم البدني خلال فصل الشتاء، ويفضلون الراحة على الأريكة على ممارسة التدريبات الرياضية.

وقد يغير آخرون روتين نومهم أو ينامون بشكل أقل عندما يكون الجو باردا أو دافئا جدا.

ويمكن أن يؤدي النوم السيئ في الليل إلى ظهور آلام الظهر والركبة.

وبالمثل، فإن التغيرات في المزاج، التي تحدث غالبا في الطقس البارد، تؤدي إلى زيادة آلام الظهر والركبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:59 | 2024-08-17
02:20 | 2024-08-17
01:52 | 2024-08-17
23:15 | 2024-08-16
23:00 | 2024-08-16
15:00 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24