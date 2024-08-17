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صحة

بعد هلع جدري القردة.. تحذير من متلازمة "فومو"

Lebanon 24
17-08-2024 | 02:20
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بعد إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار مرض جدري القردة بشكل كبير ومتسارع بعدد من الدول الإفريقية، وتأكيد المغرب رصد خمس حالات في مارس الماضي، كانت كلها حالات وافدة، أكدت وزارة الصحة المغربية، أنها وضعت مخططاً لرصد والاستجابة لهذا الوباء.
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وبالتزامن مع ظهور هذا المرض، وانتشاره المتسارع، واحتمال خلقه لحالة ذعر بين المواطنين قد تدفعهم إلى متابعة كل المستجدات المتعلقة به إن على مستوى الإعلام الكلاسيكي أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما كان عليه الشأن خلال فترة جائحة كوفيد 19، أطلق البروفيسور خالد فتحي، الأستاذ الجامعي بكلية الطب بالرباط، وإخصائي الإنعاش والتخدير، تحذيرا من الإصابة بمتلازمة "فومو"
متلازمة فومو
وأوضح فتحي أن متلازمة "فومو" نوع من الإدمان الذي يجعل الفرد قلقا يغوص في كل وقت وحين في مواقع التواصل الاجتماعي، منقبا عن الأحداث الجديدة في لجاجة شاشته.

كما اعتبر أن هذا الإدمان تحول لظاهرة عالمية يعيشها الجميع، و لذلك وضع له المختصون اسما خاصا به ( fear of missing out). وهو ” الخوف من فوات الأشياء "

إلى ذلك، أوضح في حديث مع العربية.نت أن "الفومو كان موجودا بدرجات أقل قبل عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه بات الآن من المضاعفات الجدية لرقمنة حياتنا وتحولها نحو العالم الافتراضي".
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