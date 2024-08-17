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صحة

إفريقيا.. تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ"جدري القردة"

Lebanon 24
17-08-2024 | 08:47
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أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أنّه سُجِّلت إجمالي 18,737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في إفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أشار التعداد الصادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض، والوقاية منها الذي أوضح أنه حُدد كثير من متحورات الفيروس، ويوجد 3101 حالة مؤكدة، و15636 حالة محتملة، و541 حالة وفاة أُبْلِغ عنها في 12 دولة في القارة.
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ووفق الوكالة الإفريقية، فقد سُجِّل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 كاملًا (14838).

من جهته، أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء جدري القردة "طارئة صحية عامة" وهو أعلى مستوى من التأهّب.

وجدري القردة مرض معدٍ ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضًا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.

وتتسبّب السلالة 1 بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي، على حين تسبّب السلالات السابقة طفحًا جلديًّا، وتقرحات موضعية على الفم أو الوجه أو الأعضاء التناسلية.

واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقًا).
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