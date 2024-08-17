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صحة

تحذير.. هذا ما يفعله "الإجهاد الشديد في العمل"!

Lebanon 24
17-08-2024 | 14:00
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يمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد في العمل إلى زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، أو عدم انتظام ضربات القلب، وهي مشكلة خطيرة في نظام القلب، بحسب دراسة جديدة.

وقال الباحثون إن الخطر مرتفع بشكل خاص لدى الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، والذين لا يحصلون على تقدير لجهودهم.
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ووفق "هيلث داي"، شملت الدراسة أكثر من 5900 موظف من ذوي الياقات البيضاء، الذين أبلغوا عن ضغوط عملهم بين عامي 1991 و2018.

وبمراجعة سجلاتهم الطبية، وجد فريق البحث من جامعة لافال، أن الذين أبلغوا عن ضغوط عمل عالية ومكافآت منخفضة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 97%.

وأظهرت تحليل البيانات أن الإجهاد العالي في العمل وحده ارتبط بارتفاع احتمالات الإصابة بهذه الحالة بنسبة 83%.

ويمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى السكتة الدماغية أو قصور القلب، أو مضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وخلص البحث إلى أن خفض التوتر والضغوط في العمل، وتقدير الجهود لدى العاملين في وظائف ذات درجة عالية من الإجهاد، قد تكون استراتيجيات فعّالة في حماية القلب. (24)
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