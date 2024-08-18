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صحة

كيف يؤثر العسل في الصحة النفسية؟

Lebanon 24
18-08-2024 | 09:01
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أعلنت الدكتورة ماريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يمكن أن يكون للعسل تأثير إيجابي في علاج الأمراض النفسية مثل الاكتئاب وغيره.
 
وقالت: "لقد عرفت فوائد العسل للجسم منذ القدم، بما فيها إمكانية استخدامه في علاج الأمراض النفسية. أولا- المكونات الغذائية الموجودة في العسل بما فيها البوليفينول تؤثر إيجابيا في الصحة النفسية، ووفقا لإحدى الدراسات، للعسل تأثير علاجي في حالات الاكتئاب والمشكلات النفسية الأخرى.
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وثانيا، تعرف خصائص العسل الوقائية والمهدئة للأعصاب، حيث تلعب مادة البوليفينول دورا مهما في الحماية من الاضطرابات العصبية المختلفة بما فيها الاكتئاب ومرض ألزهايمر وباركنسون".

ووفقا لها، قد يكون هذا مرتبطا بخصائص العسل المضادة للإجهاد، وقدرته على رفع مستوى هرمون السيروتونين في الدماغ.

وقالت: "ومع ذلك وعلى الرغم من هذه النتائج المشجعة، يجب جراء المزيد من البحوث والدراسات السريرية لفهم الآليات الكامنة وراء هذه التأثيرات الإيجابية على الصحة النفسية للمرضى بصورة أفضل". (روسيا اليوم) 
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