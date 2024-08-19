ما أعراض نقص فيتامين أ؟ وكيف يتم تعويضه؟

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فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة البصر، ودعم وظائف المناعة، وضمان نمو الخلايا وتكاثرها بشكل سليم، كما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية ويلعب دورًا في نمو العظام.وفقا لموقع هيلث سايد يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى مشاكل خطيرة مثل العمى الليلي، وضعف المناعة، وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، ويمكن أن يؤدي النقص المزمن أيضًا إلى جفاف الجلد وخشونته، وفي الحالات الشديدة، يؤدي إلى فقدان البصر الدائم أو ضعف النمو عند الأطفال.عندما يفتقر جسمك إلى هذا العنصر الغذائي الأساسي، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مختلفة مثل العمى الليلي وضعف المناعة ومشاكل الجلد، لحسن الحظ، فإن دمج الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي يمكن أن يحارب نقص فيتامين أ ويدعم الصحة العامة، فيما يلى بعض الأطعمة التي يمكن أن تنقذك من نقص فيتامين أ.أطعمة لعلاج نقص فيتامين أ1. الجزرتشتهر الجزر بمحتواها العالي من فيتامين أ، وذلك بفضل البيتا كاروتين الغني بها، وهو مقدمة لفيتامين أ، توفر جزرة واحدة متوسطة الحجم أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ، يمكن أن يساعد تناول الجزر بانتظام في دعم صحة العين وتحسين مظهر البشرة.2. البطاطا الحلوةالبطاطا الحلوة هي مصدر ممتاز آخر للبيتا كاروتين، تحتوي البطاطا الحلوة متوسطة الحجم على أكثر من 400% من القيمة اليومية لفيتامين أ، كما توفر البطاطا الحلوة الألياف الغذائية والفيتامينات الأخرى، مما يجعلها خيارًا صحيًا لنظام غذائي متوازن.3. السبانخالسبانخ غنية بالبيتا كاروتين، مما يجعلها من الخضراوات الورقية الرائعة لتعزيز مستويات فيتامين أ، يوفر كوب واحد من السبانخ المطبوخة حوالي 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين أ.4. الفلفل الأحمرالفلفل الأحمر ليس فقط نابضًا بالحياة ولذيذًا ولكنه أيضًا غني بالبيتا كاروتين، توفر حبة فلفل أحمر متوسطة الحجم حوالي 75% من الاحتياج اليومي لفيتامين أ، أضفها إلى السلطات أو الأطعمة المقلية أو كوجبة خفيفة مقرمشة لتعزيز تناولك لفيتامين أ .5. البيضالبيض مصدر جيد لفيتامين أ، وخاصة في صفار البيض. يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على حوالي 10% من الكمية الموصى بها يوميًا من فيتامين أ، أدخل البيض في نظامك الغذائي من خلال تحضيرات مختلفة، مثل البيض المخفوق أو المسلوق أو العجة.6. الأطعمة المدعمةتحتوي العديد من الأطعمة على فيتامين أ، مثل بعض حبوب الإفطار ومنتجات الألبان وبدائل الحليب النباتية. (اليوم السابع)