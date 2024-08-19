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صحة

"الصيام الليلي".. نظام جديد لخسارة الوزن من دون إضرار بالصحة

Lebanon 24
19-08-2024 | 05:15
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بدأ خبراء التغذية والسمنة في توجيه النصح للراغبين في خسارة أوزانهم باتباع ما يسمونه "الصيام الليلي" وهو الانقطاع عن تناول الطعام أثناء فترة الليل.

ويكتفي الشخص الذي يتبع "الصيام الليلي" بتناول المياه والسوائل التي لا تحتوي على الكثير السعرات الحرارية مثل الشاي والقهوة، وفق تقرير لموقع " إيه بي سي".
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وقال كارل جونسون، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة "فاندربيلت"، الذي قاد بحثاً بهذا الشأن: "هناك الكثير من الدراسات على كل من الحيوانات والبشر تشير إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بكمية ما تأكله، بل بالأحرى متى تأكله".

وأضاف أن "تناول الوجبات في وقت متأخر من المساء يؤخر قدرة الجسم على استهداف مخازن الدهون للحصول على الطاقة، ويستهدف بدلا من ذلك للكربوهيدرات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، التي أدخِلَت حديثاً إلى الجسم".

واستطرد قائلاً: "ما وجدناه أن إيقاعات الجسم اليومية تنظم حرق الدهون في الليل".

ويؤكد الخبراء أن "الصيام الليلي" لا يساعد فقط على خسارة الوزن، بل قد يساعد الأشخاص المصابين ببعض الحالات المرضية مثل الزهايمر. 

ووجدت دراسة، أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن الفئران التي تم تغذيتها وفقاً لجدول زمني مقيد بالوقت أظهرت تحسناً في الذاكرة والنوم.
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