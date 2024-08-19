31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"الصيام الليلي".. نظام جديد لخسارة الوزن من دون إضرار بالصحة
Lebanon 24
19-08-2024
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ خبراء التغذية والسمنة في توجيه النصح للراغبين في خسارة أوزانهم باتباع ما يسمونه "الصيام الليلي" وهو الانقطاع عن تناول الطعام أثناء فترة الليل.
ويكتفي الشخص الذي يتبع "الصيام الليلي" بتناول المياه والسوائل التي لا تحتوي على الكثير السعرات الحرارية مثل الشاي والقهوة، وفق تقرير لموقع " إيه بي سي".
Advertisement
وقال كارل جونسون، أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة "فاندربيلت"، الذي قاد بحثاً بهذا الشأن: "هناك الكثير من الدراسات على كل من الحيوانات والبشر تشير إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بكمية ما تأكله، بل بالأحرى متى تأكله".
وأضاف أن "تناول الوجبات في وقت متأخر من المساء يؤخر قدرة الجسم على استهداف مخازن الدهون للحصول على الطاقة، ويستهدف بدلا من ذلك للكربوهيدرات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، التي أدخِلَت حديثاً إلى الجسم".
واستطرد قائلاً: "ما وجدناه أن إيقاعات الجسم اليومية تنظم حرق الدهون في الليل".
ويؤكد الخبراء أن "الصيام الليلي" لا يساعد فقط على خسارة الوزن، بل قد يساعد الأشخاص المصابين ببعض الحالات المرضية مثل الزهايمر.
ووجدت دراسة، أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن الفئران التي تم تغذيتها وفقاً لجدول زمني مقيد بالوقت أظهرت تحسناً في الذاكرة والنوم.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب.. ستيفاني صليبا ترقص بملابس مثيرة بحفل راغب علامة والجمهور: "كلّو بمصرياتنا" (فيديو)
14:10 | 2024-08-18
18/08/2024 02:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
Lebanon 24
كيف علّق راغب علامة وزوجته جيهان على "خبر إنفصالهما"؟
10:30 | 2024-08-18
18/08/2024 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطار بيروت.. وفيديو يوثق المشهد!
12:27 | 2024-08-18
18/08/2024 12:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)
Lebanon 24
من أمام حوض السباحة في منزلها الفخم.. كارين رزق الله تستمتع بالطقس المشمس (صورة)
01:47 | 2024-08-19
19/08/2024 01:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
Lebanon 24
من دون زوجها.. دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد مديرة أعمالها وتُثير الجدل مع هذا الشاب! (صور)
02:20 | 2024-08-19
19/08/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:57 | 2024-08-19
لماذا لم يتحول جدري القردة إلى وباء مثل كورونا؟ .. اليكم السبب
04:00 | 2024-08-19
ما أعراض نقص فيتامين أ؟ وكيف يتم تعويضه؟
03:15 | 2024-08-19
فوائد صحية لتناول الثوم
02:30 | 2024-08-19
تحتوي على مادة مُسرطنة.. أكثر من 80 % من اللبنانيين في خطر بسبب هذه الأطعمة!
02:19 | 2024-08-19
بعد تسجيل 9 وفيات في تونس.. تحذيرات من مخاطر انتشار داء الكلب
02:10 | 2024-08-19
الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة لشاب يبلغ 33 عاماً
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
19/08/2024 16:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
19/08/2024 16:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
19/08/2024 16:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24