30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"حقنة دم" قد تحدث ثورة في علاج ضعف الانتصاب
Lebanon 24
20-08-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن "حقنة دم" يمكن أن تكون علاجا فعالا لضعف الانتصاب لدى الرجال.
وفي الدراسة، خضع 160 رجلا لتجربة تضمنت جلستين من العلاج بالموجات الصادمة (يُستخدم عادة لمساعدة أولئك الذين يعانون من ضعف الانتصاب) أسبوعيا لمدة 6 أسابيع، أو العلاج بالموجات الصادمة بالإضافة إلى حقنة من دمائهم.
Advertisement
وأوضح الباحثون أن عينات الدم تم غزلها في آلة لإنتاج بلازما غنية بالصفائح الدموية (PRP)، والتي تحتوي على تركيز عال من عوامل النمو. ثم تم حقنها في قاعدة العضو الذكري في بداية التجربة.
وتُستخدم حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية بشكل شائع لمجموعة متنوعة من الحالات، من الإصابات الرياضية إلى تساقط الشعر.
وفي هذه الحالة، تقول النظرية إن عوامل النمو تحفز نمو الأوعية الدموية الجديدة، وتصلح خلايا العضلات القضيبية وتخفض الالتهاب (عامل مساهم في ضعف الانتصاب).
وبعد 6 أسابيع من تلقي العلاج المركب، أفاد الرجال الذين عانى بعضهم من ضعف الانتصاب لمدة تصل إلى 19 عاما، أن مستوى أدائهم الجنسي تضاعف تقريبا في المتوسط، مقارنة بنحو 25% فقط لدى أولئك الذين تلقوا العلاج بالموجات الصادمة فقط.
كما أدى العلاج المركب إلى تحسين تدفق الدم في العضو الذكري مع ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طفيف، وفقا لتقرير أطباء المسالك البولية من جامعة RUDN في موسكو (جامعة الصداقة بين الشعوب)، المنشور في مجلة European Urology Supplements.
Advertisement
الأكثر قراءة
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
13:14 | 2024-08-19
19/08/2024 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
13:48 | 2024-08-19
19/08/2024 01:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي مفاجئ عن غزة وجنوب لبنان.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي مفاجئ عن غزة وجنوب لبنان.. إليكم ما قيل!
16:34 | 2024-08-19
19/08/2024 04:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن أنفاق "حزب الله".. ماذا كشف جنرال إسرائيليّ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن أنفاق "حزب الله".. ماذا كشف جنرال إسرائيليّ؟
15:00 | 2024-08-19
19/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي مع ابنها مارك وخطيبته.. وجمال و"هضامة" العروس يخطف الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي مع ابنها مارك وخطيبته.. وجمال و"هضامة" العروس يخطف الأنظار (فيديو)
13:50 | 2024-08-19
19/08/2024 01:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:23 | 2024-08-20
طريقة جديدة لعلاج أعراض مرض باركنسون.. هذا ما ابتكره العلماء
03:51 | 2024-08-20
ثلاثة أمراض غير متوقعة تسببها مكيفات الهواء.. ما هي؟
02:09 | 2024-08-20
إليكم فوائد ومضار التفاح
23:30 | 2024-08-19
بعد انتشار جدري القردة.. ما توصية منظمة الصحة العالمية بشأن السفر؟
15:39 | 2024-08-19
بعد انتشار فيروس جدري القردة.. توصيات من "الصحة العالمية" لـ 5 دول فما هي؟
10:12 | 2024-08-19
عليك اعتمادها... 5 أسرار صحية مستوحاة من اليابان
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
20/08/2024 18:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
20/08/2024 18:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
20/08/2024 18:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24