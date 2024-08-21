أكل المانجو قبل النوم.. مفيد أم مضر؟

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توفر المانجو العديد من العناصر الغذائية للحفاظ على صحة جسمك، وتشير الأبحاث إلى الفيتامينات والمعادن الموجودة فى المانجو وهى مصدر جيد للفوائد الصحية لكل وجبة مثل فيتامين ك وفيتامين ج وبيتا كاروتين والتي من المعروف أنها تقوي جهاز المناعة، وقد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وحتى تعزيز البصر لدعم صحة الجسم، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول المانجو ليلاً، وفقا لما نشره موقع eachnight.فوائد تناول المانجو ليلاً1. تحسين جودة النومإن تناول بضع شرائح من المانجو يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل ويمنحك المزيد من الراحة، وتحتوي المانجو على كمية كبيرة من القيمة اليومية من البيريدوكسين (فيتامين ب6) وفيتامين سي.فيتامين ب 6 هو الفيتامين المسئول عن تخليق السيروتونين. ويستخدم جسمك السيروتونين لإنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يحفز النوم، وبالتالي يساعد في دعم النوم الصحي والهادئ.2. يساعد في التحكم في ضغط الدمالمانجو تساهم أيضًا في خفض ضغط الدم. في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون نقص الألياف في النظام الغذائي عاملاً مساهماً يعرضك لخطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى.المانجو مليئة بالألياف الغذائية والبوتاسيوم، وهما عنصران مغذيان يمكن أن يكونا مفيدين في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.3. يعزز صحة القلبيعتبر البوتاسيوم والمغنيسيوم في المانجو معدنين يساعدان جسمك على الحفاظ على نبض ثابت والحفاظ على استرخاء الأوعية الدموية. تحتوي المانجو أيضًا على المانجيفرين، وهو مكون حيوي فريد معروف بحماية خلايا القلب من الجذور الحرة التي تسبب الالتهابات.4. يحمي بشرتكتحافظ الكميات العالية من فيتامين سي في المانجو على بشرتك شابة وحيوية. تحتوي المانجو الواحدة على أكثر من 200% من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي يساعد تناول المزيد من فيتامين سي في إنتاج الكولاجين - وهو بروتين هيكلي يستخدمه الجسم لمنع ترهل الجلد. ناهيك عن ذلك، تحتوي المانجو على مضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزياكسانثين لدعم صحة العين.5. تحسين التركيز والذاكرةإن الجودة الفريدة للمانجو هي محتواها العالي من حمض الجلوتاميك، وهو حمض أميني يستخدمه جسمك لنقل المعلومات من الخلايا إلى المستقبلات في أجزاء مختلفة من الجسم. تشير دراسة حديثة إلى أن زيادة مستويات حمض الجلوتاميك في نظامك يمكن أن يعزز الذاكرة وقد يساعد في تحسين الوظيفة الحسية.6. تعزيز بصركيمنحك تناول كوب واحد من المانجو يوميًا أكثر من 30% من الاحتياج اليومي من فيتامين أ، نظرًا لأن فيتامين أ يحمي سطح القرنية ويقوي البصر، فقد يكون مفيدًا للأفراد الذين يعانون من إعتام عدسة العين أو حالات العين الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيتامين أ أن يزيد من حدة الرؤية الليلية ويقلل من أعراض جفاف العين وصحة العين بشكل عام.7. يقوي جهاز المناعةإن إدراج المانجو في نظامك الغذائي يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك، حيث أن كوب واحد من المانجو يمكن أن يوفر 100% من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي. يعزز فيتامين سي الإضافي في نظامك الغذائي إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويحميك من أمراض مختلفة.8. ينظم الجهاز الهضميتحتوي المانجو على مجموعة من الإنزيمات الهضمية تسمى الأميليز يستخدم جسمك هذه الإنزيمات لتفكيك الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات بسيطة. تسهل هذه العملية على الجسم امتصاص الكربوهيدرات وتحسين صحة الجهاز الهضمي. علاوة على ذلك، فإن المحتوى العالي من الألياف في المانجو يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي وأمراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي.9. إنقاص الوزنعند تناول المانجو باعتدال، يمكن أن تكون مفيدة في السعي إلى إنقاص الوزن تعمل الكثافة الحرارية المقترنة بمحتوى الألياف في المانجو على الحد من الجوع وتبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت. (اليوم السابع)