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صحة

عوامل تتسبب فى تزايد تراكم الدهون بالكبد

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:00
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الكبد الدهنى هو حالة صحية خطيرة، حيث تتراكم الدهون فى خلايا الكبد، ويمكن أن تزداد سوءًا بسبب عادات ليلية معينة وفقا لما نشره موقع thehealthsite.
إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً قد يؤثر بشكل خطير على صحة الكبد، حيث يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على مستويات الهرمونات مثل الكورتيزول والأنسولين، والتى تعد ضرورية لتنظيم عملية التمثيل الغذائى وتخزين الدهون، لذلك يجب عليك إدارة دورة نومك من أجل البقاء فى مأمن من أمراض الكبد الدهنية. 
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النوم بعد العشاء
يُنصح دائمًا بالمشى الخفيف بعد العشاء لحماية الكبد من التلف، يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة أو تمارين التمدد قبل النوم فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى ودعم وظائف الكبد.
مرض السكرى غير المنضبط
إن عدم التحكم فى مرض السكرى أو مستوى السكر ى الدم أثناء الليل قد يضر بالكبد حتى أثناء النوم، ووفقًا للخبراء، فإن أحد أكبر عوامل الخطر لأمراض الكبد الدهنية هو مرض السكرى غير المنضبط.
التوتر والقلق فى الليل
يمكن أن يؤدى التوتر والقلق إلى التأثير على صحتك العقلية، ومن أحد الآثار الجانبية العديدة للتوتر والقلق هو مرض الكبد الدهنى.
 
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