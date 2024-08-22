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صحة

مخاوف كبرى.. واقي الشمس قد يسبب السرطان

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:29
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يعتبر واقي الشمس أداة أساسية لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، التي تعد سبباً رئيساً لسرطان الجلد.

ومع ذلك، أثارت بعض الأبحاث مخاوف حول احتواء بعض أنواع واقيات الشمس على مادة البنزين، وهي مادة كيميائية قد تكون مسرطنة. 
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رغم هذه المخاوف، فإن الأغلبية العظمى من واقيات  المتوفرة في الأسواق تخضع لاختبارات صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها.

وفوائد استخدام واقي الشمس تفوق بكثير المخاطر المحتملة للتعرض للبنزين الموجود في بعض المنتجات. 

وتظل الأشعة فوق البنفسجية الخطر الرئيس المؤكد للإصابة بسرطان الجلد، ولذلك يبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً، ويُنصح باختيار واقيات الشمس من شركات موثوقة والتأكد من خلوها من البنزين. 

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