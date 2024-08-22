تعرّف على أهمّ العصائر الطازجة لتحسين جهاز المناعة الخاص بك

تعتبر العصائر الطازجة من الوسائل الفعالة والمفيدة لتحسين الصحة وتعزيز جهاز المناعة، خصوصاً في حالات المرض.

ويلعب جهاز المناعة دوراً حيوياً في التعرف على الخلايا الذاتية وغير الذاتية في الجسم، مما يجعله بحاجة مستمرة إلى فيتامينات ومعادن ضرورية للحفاظ على نشاطه وفاعليته.

ووفقاً لموقع "هيلث لاين"، فإن العصائر التالية تعزز من قوة الجهاز المناعي وتوفر دفعة قوية لدفاعات الجسم الطبيعية:

في البداية، عصير البرتقال والغريب فروت والحمضيات يحتوي هذا العصير على نحو 60% من القيمة اليومية لفيتامين سي في كل كوب.

يُعرف فيتامين سي بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي تساهم في حماية خلايا الجسم من الأضرار.

أيضًا، عصير التفاح الأخضر والجزر والبرتقال الذي يجمع هذا العصير بين الجزر والتفاح والبرتقال في مزيج مثالي لدعم الجسم في محاربة الالتهابات وتعزيز مقاومته للأمراض.

بالإضافة إلى عصير الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح فهمو يحتوي على ثلاثة خضروات جذرية تعمل على تقوية جهاز المناعة وتزويده بالعناصر الغذائية المقاومة للالتهابات

أمّأ عصير الطماطم فغني بفيتامين ب9 (حمض الفوليك)، الذي يدعم جهاز المناعة. كما تحتوي الطماطم على كميات معتدلة من المغنيسيوم، الذي يعمل كمضاد للالتهابات.

كما أنّ عصير الفراولة والكيوي، فهذه الفواكهة تعد من الخيارات الممتازة لدمجها في مشروب غني بفيتامين سي، مما يعزز من قدرات الجسم الدفاعية.

تعد هذه العصائر مصدراً ممتازاً للعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، خاصةً خلال فترات الضعف الصحي.