لأول مرّة.. "جدري القردة" يتفشى في هذه الدّولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أن "كوت ديفوار" قد رصدت لأول مرة حالات إصابة بالسلالة 2 من جدري القردة منذ بدء تفشي المرض في عدة دول عام 2022.

وكانت المنظمة قد أوصت، يوم الاثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخراً في إفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي شهدت ظهور المرض.

ورغم تزايد القلق حول هذا الأمر، طمأنت منظمة الصحة العالمية بأنه لا داعي للقلق من انتشار جدري القردة بشكل كبير، مؤكدةً أن المرض ليس "كوفيد الجديد".

وقد دفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الناجم عن السلالة "1بي"، والتي سُجلت أيضاً في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً" في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة.

في عام 2022، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة عندما تفشى الوباء على مستوى السلالة "2بي" عالمياً، ورفعت أعلى مستوى من التأهب في مايو 2023.

ومع ذلك، أوصت المنظمة جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة لمواكبة الوضع الحالي.