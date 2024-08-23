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صحة

هذه أفضل وجبة عشاء لتخفيض الوزن!

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:22
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تحدثت الدكتورة يلينا أوستينوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، عن أفضل وجبة عشاء لتخفيف الوزن.
 
ووفقا لها، من يرغب في التخلص من الوزن الزائد عليه تناول وجبة عشاء متوازنة وصحية تحتوي على بروتين سهل الهضم وألياف غذائية.
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ولفتت إلى أن "أفضل وجبة عشاء هي الأسماك والمأكولات البحرية وبصورة خاصة المشوية"، مضيفة: "كما يمكن تناول البيض وجبن القريشة ولحم الدجاج ولحم بقر غير دهني، مع الخضروات الغنية بالألياف الغذائية. ومن المهم في هذه الحالة تجنب الأسماك واللحوم المقلية خاصة في العشاء، وينصح بتناولها مشوية أو مسلوقة".
 
وبحسب الدكتور، فيجب أيضًا أن يحتوي العشاء الصحي على أقل نسبة من الكربوهيدرات، لذلك من الأفضل الامتناع عن تناول المعكرونة والأرز في وجبة العشاء، كما يجب استبعاد الأطعمة المالحة والمقلية والحلويات، أي يجب أن تكون الوجبة خفيفة ومغذية، كما من المهم تناولها قبل 3-4 ساعات من موعد النوم". (روسيا اليوم)
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