احمِ نفسك من السرطان.. تعرّف على الأطعمة التي تقيك من المرض الخبيث

مرض السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية، التي تعرضت لطفرات جينية، بشكل غير منضبط.

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هذه الخلايا يمكن أن تنتشر إلى الأنسجة والأعضاء الأخرى في الجسم.

في الظروف الطبيعية، تتشكل خلايا جديدة لتحل محل الخلايا القديمة التي تموت، ولكن في حالات معينة، تنمو خلايا جديدة بدون حاجة الجسم إليها، ولا تموت الخلايا القديمة، مما يؤدي إلى تكوّن أورام قد تكون حميدة أو خبيثة.

تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة دوراً مهماً في الوقاية من السرطان، من خلال محاربتها للجذور الحرة التي تشارك في حدوث المرض. تشمل الأطعمة المفيدة:

البروكلي، التوت، القرفة، المكسرات، زيت الزيتون، الأسماك، ا لكركم، الحمضيات، بذور، الكتان، الطماطم، الثوم، الجزر و الفاصوليا.

بالمقابل، هناك أطعمة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويُنصح بتجنبها كاللحوم المصنعة واللحوم الحمراء، بالإضافو إلى الأطعمة المعالجة

وترتبط الإصابة بالسرطان بوجود طفرات جينية في الحمض النووي للخلايا، وقد تكون هذه الطفرات مكتسبة أو وراثية. تشمل الأسباب الخارجية التي قد تساهم في تطور السرطان:

المسببات الكيميائية: مثل دخان السجائر، الكحول، وتلوث الهواء والماء.

المسببات البيولوجية: مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات.

المسببات الفيزيائية: مثل الأشعة فوق البنفسجية.

يمكنك حماية نفسك من السرطان من خلال اتباع الخطوات التالية:

تجنب التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على نباتات وبروتينات ودهون صحية.

حماية نفسك من أشعة الشمس باستخدام واقي شمسي ونظارات شمسية وقبعة.

الحصول على اللقاحات المضادة للفيروسات التي قد تسبب السرطان.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن معتدل والتخلص من الوزن الزائد.

إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن المرض.

تجنب تناول المشروبات الكحولية واللحوم المصنعة.

من خلال تبني نظام غذائي متوازن والابتعاد عن العوامل المسببة للسرطان، يمكنك أن تخطو خطوة كبيرة نحو الوقاية من هذا المرض وتحسين جودة حياتك.