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صحة

ما أسباب الأرق وقلة النوم وكيف يمكن علاجها؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:17
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يشكو الكثير منا من الأرق وقلة النوم، ويستيقظون في بعض الأحيان وهم يشعرون بالتعب والضعف.

قد تكون هذه الأعراض مؤشراً على نقص معدن حيوي يعرف بالمغنيسيوم، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل تشنجات العضلات، الضعف، عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

أحد الحلول البسيطة لمعالجة هذه الحالة هو إدراج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي اليومي.

إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تحسين جودة نومك وتعزيز مستويات المغنيسيوم في الجسم:

أولاً، السبانخ فهي تعد من أفضل المصادر النباتية للمغنيسيوم، حيث تحتوي على حوالي 79 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. دمج السبانخ في نظامك الغذائي يمكن أن يعزز مستويات المغنيسيوم لديك.

ثانيًا، اللوز لأنّه غني بالمغنيسيوم، حيث يحتوي على حوالي 268 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يمكنك تناول اللوز كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الزبادي لزيادة استهلاكك اليومي من المغنيسيوم.

رابعًا، بذور اليقطين تعتبر مصدرًا ممتازًا للمغنيسيوم، حيث تحتوي على ما يقارب 535 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يمكنك إضافة بذور اليقطين إلى السلطات أو دقيق الشوفان أو الزبادي.

خامسًا، الأفوكادو الذي يمتاز بإعتباره مصدر جيد للمغنيسيوم، حيث يحتوي على حوالي 29 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. يمكنك تناول عصير الأفوكادو أو إضافته إلى السلطات.

سادسًا، الفاصوليا السوداء من البقوليات الغنية بالمغنيسيوم، حيث تحتوي على حوالي 160 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام.

وأخيرًا، الشيكولاتة الداكنة الللذيذة والمغذية، حيث تحتوي على حوالي 228 ملليجرام من المغنيسيوم لكل 100 جرام. اختيار الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أكثر) يمكن أن يوفر لك فوائد صحية إضافية.

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