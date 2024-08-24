30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هل يمكن أن تؤدي "فرقعة" الأصابع إلى التهاب المفاصل؟
Lebanon 24
24-08-2024
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالما ارتبطت عادة "فرقعة" أو "طقطقة" الأصابع، التي يمارسها الكثيرون لتخفيف التوتر والضغط أو للاستمتاع بالصوت الناتج، بوجود اعتقاد سائد بأن هذه العادة قد تسبب ضررا خطيرا ودائما، بما في ذلك التهاب المفاصل.
Advertisement
ومع ذلك، يكشف أطباء وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن عدم وجود دليل قاطع يثبت وجود علاقة بين "فرقعة" الأصابع وتلف المفاصل.
ونقلت عن طبيب أمراض الروماتيزم في مايو كلينك بولاية أريزونا، مايكل فام، قوله: "أخبر مرضاي عادة أنه لا يوجد دليل على أن فرقعة الأصابع ضارة".
وفي دراسة حالة نشرت عام 1998 بمجلة "Arthritis & Rheumatology" الأكاديمية، اختبر طبيب يدعى دونالد أونغر "هذا الاعتقاد الذي روجت له والدته وعماته ووالدة زوجته"، حيث كان يطقطق مفاصل يده اليسرى مرتين يوميا، ليجد بعد 50 عاما، أن مفاصل يديه لم تظهر أي علامات لالتهاب، ولم تكن هناك اختلافات بين يديه اليسرى واليمنى.
وهناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، لكن النوع الذي تم إلقاء اللوم على "فرقعة" الأصابع بالتسبب به، هو التهاب المفاصل العظمي، وهو مرض تتآكل فيه الأنسجة بالمفصل، مما يتسبب في الألم والانتفاخ والتصلب.
وقال جراح العظام في مستشفى هيوستن ميثوديست، كورش جافارنيا، إن الإصابة أو الإفراط في استخدام اليد، يمكن أن يساهم في هذا النوع من تلف الأنسجة، لكن ذلك يتطلب حمل الوزن المفرط، وهو ما لا يحدث عن طريق "الطقطقة".
ومع ذلك، قالت مديرة مركز التهاب المفاصل والعضلات في كليفلاند كلينيك، إميليان هوسني، إنه لا توجد دراسات صارمة تستبعد بشكل قاطع ارتباط "فرقعة" الأصابع بالتهاب المفاصل العظمي.
وقد لا يكون التهاب المفاصل مصدر قلق، لكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي "فرقعة" المفاصل بشكل مفرط إلى إصابات طفيفة مثل إصابات الأربطة وخلع المفصل، وفقا لجافارنيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدراسات منقسمة حول ما إذا كانت هذه العادة يمكن أن تسبب مشاكل أخرى، حيث أفادت دراسة أجريت عام 1990، أن الأشخاص الذين يطقطقون مفاصل أصابعهم بشكل عادي أكثر عرضة للإصابة بتورم اليد وانخفاض قوة القبضة، لكن دراسة أجريت عام 2017 أفادت العكس.
وقالت هوسني إن طقطقة المفاصل من حين لآخر من غير المرجح أن تسبب ضررا، على الرغم من أن آثار طقطقة المفاصل المعتادة، والتي عرفت بأنها أكثر من 5 مرات في اليوم، يجري دراستها حاليا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يريد السنوار من "حزب الله"؟ مفاجأة جديدة!
Lebanon 24
ماذا يريد السنوار من "حزب الله"؟ مفاجأة جديدة!
13:00 | 2024-08-23
23/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
Lebanon 24
في بيروت.. رجل أعمالٍ عربيّ يتعرّض لحادثة مروّعة! (صورة)
16:25 | 2024-08-23
23/08/2024 04:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
Lebanon 24
الضربة جاءت من نطاق لبنان.. تفاصيل كاملة لعدوان إسرائيل على سوريا
14:28 | 2024-08-23
23/08/2024 02:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
Lebanon 24
تزوجت ثم تطلقت بعد 3 أشهر فقط.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار ملكة جمال لبنان السابقة (صور)
02:51 | 2024-08-24
24/08/2024 02:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" عسكرياً؟ هذا ما أعلنهُ باحث إسرائيليّ
Lebanon 24
ماذا قرّر "حزب الله" عسكرياً؟ هذا ما أعلنهُ باحث إسرائيليّ
16:09 | 2024-08-23
23/08/2024 04:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:43 | 2024-08-24
احذروا.. الشاشات تقصّر العمر!
10:00 | 2024-08-24
من عليه التخلي عن منتجات الألبان؟
07:27 | 2024-08-24
خبراء يحذرون البالغين من شرب حليب الأم
06:01 | 2024-08-24
تحسباً لانتشار مرض خطير في لبنان.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة
03:31 | 2024-08-24
البيض يساعد في الحفاظ على ذاكرة المرأة.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
02:28 | 2024-08-24
الكثير من الوقت لـ"الشاشة" في الشباب يقصر العمر.. اليكم آخر الدراسات
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
24/08/2024 19:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
24/08/2024 19:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
24/08/2024 19:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24