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صحة

النشا المقاوم.. هذا ما يجب ان نعرفه

Lebanon 24
25-08-2024 | 16:00
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قال صندوق التأمين الصحي بألمانيا إن النشا المقاوم هو شكل خاص من النشا، ينشأ عندما تبرد الأطعمة المحتوية عليه مثل المعكرونة والأرز والبطاطس والبقوليات (مثل البازلاء أو الفول أو العدس).

وأوضح الصندوق أن سبب تسمية النشا المقاوم بهذا الاسم يرجع إلى أنه يقاوم الإنزيمات الهاضمة في الأمعاء الدقيقة، والتي تتمثل وظيفتها في تفكيك المكونات الغذائية وجعلها قابلة للاستخدام في الجسم، وبالتالي يصل النشا إلى الأمعاء الغليظة غير مهضوم ويكون بمثابة غذاء لبكتيريا الأمعاء المعززة للصحة.
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وتعيد جزيئات النشا المتحللة بالتسخين ترتيب نفسها في الطعام عندما يبرد ولا يمكن تفكيكها بواسطة إنزيم "الأميليز" الهضمي، الذي يفكك النشا، حتى لو تم تسخين الطعام مرة أخرى.
 وبالتالي يتلقى الجسم طاقة أقل على شكل سعرات حرارية من النشا المقاوم مقارنة بالنشا الموجود في المنتجات المطبوخة أو المخبوزة الطازجة، ما يساعد على إنقاص الوزن.
انخفاض نسبة السكر في الدم
ويساعد النشا المقاوم في الحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم وتطوير ما يسمى بخصائص البريبايوتك في الأمعاء الغليظة، وهذا يعني أن البكتيريا، التي تعيش هناك يمكنها تخميرها، وأثناء هذا التخمير يتم تشكيل حمض دهني محدد يسمى "بحمض البيوتريك" (الزبدات)، والذي له تأثير إيجابي للغاية على الأمعاء؛ حيث إنه:
- يزود خلايا القولون بالطاقة
- ويحفز انقسام الخلايا وتجديد الخلايا في الغشاء المخاطي في الأمعاء
- ويزيل السموم من المواد الضار
- وربما يتم تحييد الأحماض الصفراوية المسببة للسرطان
ويستفيد الأشخاص، الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء المزمن مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون من هذه الآلية، فإلى جانب المكونات الغذائية الفعالة الأخرى مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، يعد "حمض البيوتريك" جزءاً من العلاج الغذائي لهذه الأمراض.
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