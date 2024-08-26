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صحة

كنز أخضر للصحة.. تعرّفوا على فوائد البامية!

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:00
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تعتبر البامية من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك المغنيسيوم، وحمض الفوليك، والألياف، والفيتامينات C وK1 وA.
بالإضافة إلى ذلك، تمتاز بخصائصها المضادة للسرطان، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لدعم الصحة العامة والحماية من الأمراض.
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البامية هي ثمرة صالحة للأكل تأتي بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والأحمر.
على الرغم من أن البامية تُعتبر عادة من الخضروات، إلا أنها تصنف من الناحية التقنية كفاكهة.
تنتمي البامية إلى عائلة الخبيزة النباتية، التي تشمل أيضًا الكاكاو والقطن. تُزرع في المناخات الدافئة والاستوائية مثل أفريقيا وجنوب آسيا.

وللبامية، فوائد صحية عديدة:

أوّلاً، البامية تعتبر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن الأساسية. كوب واحد من البامية يوفر فيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى المغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامين B6، مع 35 سعرة حرارية فقط. فيتامين A يدعم صحة العين، وفيتامين C يعزز جهاز المناعة، بينما فيتامين K ضروري لتخثر الدم.

ثانيًا، تحتوي البامية على البوليفينول، وهي مضادات أكسدة تساهم في حماية القلب عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تراكم الكوليسترول في الشرايين. يمكن أن يرتبط المخاط الموجود في البامية بالكوليسترول أثناء عملية الهضم، مما يساعد في التخلص منه. أظهرت الدراسات أيضًا أن البامية يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

ثالثًا،الألياف العالية في البامية تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال إبطاء امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يمنع ارتفاع مستويات الغلوكوز. يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعلها خيارًا غذائيًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون للتحكم في مستويات السكر في الدم.
 
رابعًا، تحتوي البامية على الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، حيث تزيد من حجم البراز وتسهل مروره، مما يمنع الإمساك. المادة المخاطية في البامية لها تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، مما يقلل الالتهابات وعدم الراحة.

خامسًا،البامية غنية بحمض الفوليك، الذي يعد فيتامين B مهمًا لنمو الجنين ويساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي. كوب واحد من البامية يوفر حوالي 15% من المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك.

سادسًا، تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للكالسيوم وفيتامين K، وكلاهما مهم لصحة العظام. نصف كوب من البامية المطبوخة يوفر حوالي 6% من الكالسيوم اليومي و27% من فيتامين K.

سابعًا، البامية غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول، بما في ذلك الفلافونويد والإيزوكيرسيتين، بالإضافة إلى فيتامينات A وC. تساعد هذه المضادات في تقليل الأضرار التأكسدية، وتعزيز صحة القلب، وحماية الدماغ من أعراض الشيخوخة.

وفي السياق، يمكنك إضافة البامية إلى نظامك الغذائي بطرق متنوعة. يمكنك تحميصها بزيت الزيتون والتوابل المفضلة، أو تقليبها في الوجبات، أو إضافتها إلى الحساء واليخنات. كما يمكنك شواء البامية للحصول على نكهة مدخنة. استمتع بدمج البامية في وجباتك للحصول على فوائد صحية متعددة.

وللحصول على أقصى استفادة من البامية، تعرف على النصائح المفيدة عند طهيها لضمان الحفاظ على قيمتها الغذائية وتعزيز نكهتها.
 
 
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