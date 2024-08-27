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صحة
عند تناول وجبة صباحية دسمة.. ماذا يحدث للجسم؟
Lebanon 24
27-08-2024
|
04:30
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أشار سيرغي شكيتين الأستاذ المشارك في قسم علم التغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية إلى أن الخبراء ينصحون دائما بتناول وجبة إفطار دسمة لأنها تسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية.
وقال: "تعتمد هذه التوصية على بعض خصائص عمل الجهاز الهضمي في الجسم. بعد وجبة الفطور تدخل أولى العناصر الغذائية إلى مجرى الدم بكميات كبيرة إلى حد ما. ويحتاج الجسم إلى وقت لهضم الطعام وامتصاص العناصر المغذية منه. فإذا كانت وجبة الفطور دسمة فسوف يهضمها الجسم خلال النهار. أي أن كمية الطعام ليست الأساس بل محتواه من السعرات الحرارية- حيث أن الجسم يحتاج إلى هضم وامتصاص الأطعمة المغذية والدهنية إلى فترة أطول".
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ووفقا له، ينصح في وجبة الفطور تناول 40 بالمئة من إجمالي الأطعمة اليومية، لكي يستطيع الجسم "حرق" كل السعرات الحرارية. أما الغداء فيجب أن يحتوي على 30 بالمئة والعشاء على 20 بالمئة، والـ 10 بالمئة المتبقية هي للوجبات الخفيفة. ومن الأفضل في العشاء تناول أطعمة بروتينية خفيفة لأن هضمها وامتصاصها يتطلب وقتا أقل. (روسيا اليوم)
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