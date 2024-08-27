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صحة

الصيام المتقطع.. أفضل حلّ للتخلص من الكرش وخسارة الوزن

Lebanon 24
27-08-2024 | 11:12
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يُعد نظام الصيام المتقطع من الأساليب الفعّالة للتخلص من الكرش وخسارة الوزن، حيث يعمل على إطالة الفترة الزمنية بعد حرق الجسم للسعرات الحرارية المستهلكة خلال وجبتكم الأخيرة.

يعتمد هذا النظام على تنظيم أوقات تناول الطعام وفترات الصوم، وهو ما يُسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.

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تتنوع طرق تطبيق الصيام المتقطع، لكن جميعها تعتمد على تحديد أوقات منتظمة للأكل والصوم.

على سبيل المثال، يمكنكم تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات فقط في اليوم والصوم خلال الـ16 ساعة المتبقية، أو اختيار تناول وجبة واحدة يومياً مرتين في الأسبوع، وغيرها من الأساليب المتنوعة.

هذه الطرق تساعد على تمديد فترة حرق السعرات الحرارية بعد الوجبة، مما يعزز عملية حرق الدهون.

للحصول على أفضل نتائج، يُنصح بتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة الأكل والتركيز على تناول وجبات صحية ومتوازنة.

كما يُسمح خلال أوقات الصوم بشرب الماء والمشروبات غير المحلاة مثل القهوة السوداء والشاي.

تجنبوا تناول الأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية أو الأطعمة المعالجة والمقلية خلال فترة تناول الطعام، لأن ذلك قد يُقلل من فعالية النظام في خسارة الوزن وتحقيق الفوائد الصحية المرجوة.

جرّبوا نظام الصيام المتقطع كأسلوب متكامل لخسارة الوزن والتخلص من الدهون، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن لضمان نتائج فعّالة وصحية.

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