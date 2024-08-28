31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
لقاحات حديثة ضد سلالات "كورونا" الجديدة... مَنْ يمكنه الحصول عليها؟
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
28-08-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة "CNBC" الأميركية أنه "وسط الارتفاع الكبير نسبيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصيف، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي على لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال mRNA المحدثة من شركتي فايزر وموديرنا. وتم تصميم اللقاحات لاستهداف سلالة تسمى KP.2، وهي سلالة من المتحور الفرعي أوميكرون الشديد العدوى JN.1 والذي بدأ ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام".
Advertisement
وبحسب الشبكة، "قالت كل من شركتي فايزر وموديرنا إن لقاحيهما الجديدين يمكن أن ينتجا استجابات مناعية أقوى ضد المتغيرات الأخرى المنتشرة، مثل KP.3، مقارنة بجولة العام الماضي من اللقاحات التي استهدفت سلالة أوميكرون XBB.1.5. وقالت ماندي كوهين مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحفيين: "الخبر السار حتى الآن هو أن اللقاح المحدث يتطابق بشكل وثيق مع عائلة KP.3 من الفيروسات التي تستمر في النمو"."
وتابعت الشبكة، "توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر جرعة واحدة من لقاح كورونا الجديد. لنتيجة أفضل، يجب على الأشخاص الانتظار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل منذ تلقيهم آخر لقاح أو إصابتهم بكورونا قبل الحصول على إحد اللقاحات المحدثة، وفقًا لما قاله الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وأبحاث المواد البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء، لإذاعة NPR الأسبوع الماضي. وأكد مسؤولو الصحة أهمية استمرار الأفراد المعرضين للخطر في تلقي لقاحات كوفيد-19، ويشمل ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو حالات طبية خطيرة".
وأضافت الشبكة، "من جانبها، تقدمت شركة نوفافاكس بطلب للحصول على ترخيص لقاح جديد يستهدف JN.1. وقالت الشركة إن لقاحها من شأنه أن يوفر الحماية ضد سلالات مثل KP.2.3وKP.3 وKP.3.1.1 وLB.1. وتتوقع نوفافاكس أن يحصل لقاحها على الترخيص في الوقت المناسب لموسم التطعيم في الولايات المتحدة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
صحة
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"نيالك".. باميلا الكيك ترقص بإثارة برفقة إعلامي شهير شاهدوا الفيديو
13:32 | 2024-08-27
27/08/2024 01:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تستمتع بوقتها في اسبانيا (صور)
23:00 | 2024-08-27
27/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في البقاع الشمالي
16:50 | 2024-08-27
27/08/2024 04:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الحذاء بـ8000 يورو... مذيعة قناة "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سعر الحذاء بـ8000 يورو... مذيعة قناة "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
15:26 | 2024-08-27
27/08/2024 03:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الغارديان": لم يحدث الانفجار الذي يخشاه الجميع بين "حزب الله" وإسرائيل
Lebanon 24
"الغارديان": لم يحدث الانفجار الذي يخشاه الجميع بين "حزب الله" وإسرائيل
10:00 | 2024-08-27
27/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في صحة
06:56 | 2024-08-28
ارتفاع كبير في الإصابات.. جدري القردة يثير ذعرًا في أفريقيا
05:51 | 2024-08-28
يكشف العدوى مبكرا.. ابتكار ذكاء اصطناعي يميز بين الخلايا السرطانية والسليمة
04:25 | 2024-08-28
هل يحرق "أوزيمبيك" الدهون أم يقلل الشهية فقط؟
01:36 | 2024-08-28
دواء شائع يبطئ "شيخوخة الحيوانات".. هل يساعد البشر على العيش لفترة أطول؟
23:42 | 2024-08-27
"مصدر ثانوي" لانتقال عدوى جدري القرود.. هذا ما كشفته الصحة العالمية
16:13 | 2024-08-27
إضافة غذائية "فعّالة".. بذور الشيا تُقللّ دهون البطن
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
28/08/2024 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
28/08/2024 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
28/08/2024 14:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24