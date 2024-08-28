لقاحات حديثة ضد سلالات "كورونا" الجديدة... مَنْ يمكنه الحصول عليها؟

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ذكرت شبكة "CNBC" الأميركية أنه "وسط الارتفاع الكبير نسبيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصيف، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي على لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال mRNA المحدثة من شركتي فايزر وموديرنا. وتم تصميم اللقاحات لاستهداف سلالة تسمى KP.2، وهي سلالة من المتحور الفرعي أوميكرون الشديد العدوى JN.1 والذي بدأ ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام".وبحسب الشبكة، "قالت كل من شركتي فايزر وموديرنا إن لقاحيهما الجديدين يمكن أن ينتجا استجابات مناعية أقوى ضد المتغيرات الأخرى المنتشرة، مثل KP.3، مقارنة بجولة العام الماضي من اللقاحات التي استهدفت سلالة أوميكرون XBB.1.5. وقالت ماندي كوهين مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحفيين: "الخبر السار حتى الآن هو أن اللقاح المحدث يتطابق بشكل وثيق مع عائلة KP.3 من الفيروسات التي تستمر في النمو"."وتابعت الشبكة، "توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر جرعة واحدة من لقاح كورونا الجديد. لنتيجة أفضل، يجب على الأشخاص الانتظار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل منذ تلقيهم آخر لقاح أو إصابتهم بكورونا قبل الحصول على إحد اللقاحات المحدثة، وفقًا لما قاله الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وأبحاث المواد البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء، لإذاعة NPR الأسبوع الماضي. وأكد مسؤولو الصحة أهمية استمرار الأفراد المعرضين للخطر في تلقي لقاحات كوفيد-19، ويشمل ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو حالات طبية خطيرة".وأضافت الشبكة، "من جانبها، تقدمت شركة نوفافاكس بطلب للحصول على ترخيص لقاح جديد يستهدف JN.1. وقالت الشركة إن لقاحها من شأنه أن يوفر الحماية ضد سلالات مثل KP.2.3وKP.3 وKP.3.1.1 وLB.1. وتتوقع نوفافاكس أن يحصل لقاحها على الترخيص في الوقت المناسب لموسم التطعيم في الولايات المتحدة".