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صحة

فواكه صيفية تساعد في الحصول على جسم رشيق.. ما هي؟

Lebanon 24
28-08-2024 | 12:49
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إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق هو هدف يسعى إليه الكثيرون، مما يدفعهم إلى تجربة العديد من الحميات الغذائية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد.
 
ولتحقيق هذا الهدف، يمكن الاعتماد على بعض الفواكه التي تدعم جهود خسارة الوزن بطريقة صحية وفعالة.
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أبرز الفواكه المساعدة على إنقاص الوزن:

أوّلاً، التفاح الذّي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خياراً ممتازاً للوجبات الخفيفة.
كما أن الألياف الموجودة في التفاح تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، يمتاز التفاح بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي من المضاعفات الصحية. يُنصح بتناول تفاحة بعد وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة صحية عند الشعور بالجوع.

ثانيًا، الموز فهو مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يساعد على خفض نسبة الصوديوم في حالة احتباس السوائل بالجسم. كما يحتوي الموز على النشا المقاوم، الذي يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يجعله خيارًا غذائيًا رائعًا لمساعدة في الشعور بالشبع.

ثالثًا، الأناناس لأنّه يمتاز بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة والألياف والماء. يعزز الأناناس من ترطيب الجسم ويقيه من الجفاف، وهو مفيد بشكل خاص أثناء اتباع الحميات الغذائية. الألياف الموجودة في الأناناس تسهم أيضًا في تعزيز الشعور بالشبع لفترات ممتدة.

رابعًا، البطيخ لأنّه  من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية وغني بالألياف والماء. يساهم تناول البطيخ في الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما يحمي الجسم من المضاعفات الصحية ويزيد من الترطيب.

وأيضًا، إليكم بعذ النصائح الإضافية لإنقاص الوزن:
 
في البداية،  شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم يساعد على زيادة حرق الدهون وتعزيز جهود إنقاص الوزن.
كما أن وجبة الإفطارتضمن عنصر غني بالبروتين مثل البيض أو الفول أو الجبنة القريش يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.
بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة تلعب دورًا هامًا في تعزيز عملية حرق الدهون وزيادة فعالية الحميات الغذائية. (أطيب طبخة) 



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