دراسة تحدد مخاطر تدخين الحشيش.. هذا ما كشفته

كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق أن الأشخاص الذين يستخدمون القنب وغيره من المواد المخدرة، يعرّضون حياتهم لخطر صحي قاتل.

وقال فريق من العلماء في فرنسا، تتبع أكثر من 1300 مريض في العناية المركزة، إن تعاطي القنب والمخدرات الترفيهية الأخرى يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنحو الثلث.

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كما أن استخدام الأشخاص لحشيش القنب وحده، يزيد لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة ضعفين تقريبا.

وقال معد الدراسة والطبيب في مستشفى Lariboisiere في باريس، رافائيل ميرايل: "كان تعاطي المخدرات الترفيهية مرتبطا بزيادة خطر تكرار حدث قلبي وعائي خطير في غضون عام واحد. هناك كمية متزايدة من البيانات المتعلقة بأسوأ تشخيص مرتبط بتعاطي المخدرات الترفيهية، ليس فقط في وحدات العناية المركزة للقلب، ولكن أيضا في وحدات العناية المركزة التقليدية". (روسيا اليوم)