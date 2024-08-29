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صحة
تحديد مواعيد اختبار اللقاح الروسي المضاد لجدري القردة
Lebanon 24
29-08-2024
|
04:54
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أعلن ألكسندر غينسبورغ مدير عام مركز "غماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الاختبارات ما قبل السريرية للقاح جدري القردة الذي ابتكره خبراء المركز ستستغرق 3-5 أشهر.
ووفقا له، تحمل المركز جميع تكاليف ابتكار هذا اللقاح، وإذا تم تمويل الاختبارات ما قبل السريرية فسوف تستغرق 3-5 أشهر. أما الاختبارات السريرية فسوف تستغرق 4 أشهر أو حتى أكثر من ذلك، اعتمادا على القرار الذي سيتخذ بشأن التمويل.
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وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ بداية السنة الحالية وحتى يوم 9 اب بلغ عدد المصابين بجدري القردة في إفريقيا أكثر من 18 ألف شخص، توفي مهم أكثر من 600. أما في أوروبا فقد تم تشخيص الإصابات بجدري القردة في السويد فقط. وفي آسيا فقد شخصت الإصابات في باكستان والفلبين وتايلاند التي أكدت سلطاتها خطورة سلالة Clade 1b.
ومرض جدري القردة، مرض فيروسي نادر يشكل خطورة على الأشخاص ضعيفي المناعة، انتشر على شكل وباء في أكثر من 100 دولة، عام 2022 ، حيث أصاب بالدرجة الأولى المثليين والمخنثين. كما شخصت إصابات بالمرض في الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وبلجيكا. وهناك نوعان من فيروس جدري القردة: Clade 1 و 2 Clade. الأول أكثر خطورة ويقضي على 10 بالمئة من المصابين.
وأعراض المرض هي الحمى والتسمم وتضخم العقد الليمفاوية وظهور طفح جلدي على شكل بقع تتحول إلى بثور وبعد تفتحها تتحول إلى تقرحات وبعد التعافي إلى قشور تترك الندب. ويشفى المصاب في الحالات الخفيفة تلقائيا بعد 14-21 يوما. (روسيا اليوم)
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