Advertisement

صحة

الكولاجين.. استخداماته وأضراره المحتملة

Lebanon 24
29-08-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1240595-638605686534880532.jpg
Doc-P-1240595-638605686534880532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا شك في أن الكولاجين بروتين مسؤول عن صحة المفاصل ومرونة الجلد وقابليته للتمدد، ويشكل ثلاثة أرباع البشرة، وثلث البروتين في الجسم.
لكن أنواعا مختلفة من الأطعمة يمكن أن تساعد الجسم على إنتاج الكولاجين.
Advertisement
رغم هذا حذّرت دراسة جديدة من مكملات الكولاجين وذلك لأنها محملة بمعادن ثقيلة وبكتيريا.
يصنع الجسم الكولاجين بشكل طبيعي عن طريق الجمع بين الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات الموجودة في الطعام.
ومع التقدم في العمر، يتحلل الكولاجين الموجود في الجسم، ويصبح من الصعب على الجسم إنتاج المزيد.
لذلك، يلجأ العديد من الأشخاص إلى مسحوق الكولاجين أو أنواع أخرى من مكملات الكولاجين، مثل الكبسولات والحلوى المطاطية والسوائل.
ويحتوي جسم الإنسان على العديد من أنواع الكولاجين.
فقد حدد العلماء ما مجموعه 29 نوعًا، بما يشمل الأنواع الخمسة الرئيسية التالية:

• النوع الأول، الذي يعطي القوة للبشرة والعظام والأربطة والأوتار
• النوع الثاني، الذي يشكل الغضروف المرن الذي يساعد في دعم المفاصل
• النوع الثالث، الموجود في الأعضاء الداخلية والأوعية الدموية والعضلات
• النوع الرابع، في بعض طبقات البشرة
• النوع الخامس، الموجود في القرنية وبعض طبقات الجلد والشعر

تشمل معظم مكملات الكولاجين على الأنواع الأول والثاني والثالث، والتي تمثل معظم الكولاجين الموجود في الجسم.
وهي تحتوي على شكل قابل للهضم من الكولاجين يسمى ببتيدات الكولاجين أو الكولاجين المحلل.
وتُصنع هذه المكملات من أنسجة الأبقار أو الدجاج أو الأسماك.
كما يمكن أيضًا شراء مسحوق الكولاجين النباتي المصنوع من البكتيريا والخميرة، لكن العلماء لا يعرفون ما إذا كانت لها نفس الفوائد المحتملة مثل الكولاجين من مصادر حيوانية.

أما عن الآثار الجانبية لمسحوق الكولاجين أو الكبسولات أو السوائل أو العلكة فرغم أنها نادرة، لكن في حالات الحمل والرضاعة يُنصح بتأجيل تناولها لأنه لا يوجد بحث كافٍ حتى الآن للوصول إلى أي استنتاجات حول سلامته.
ولا تنظم إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA وكذلك الهيئات الصحية الأخرى مسحوق الكولاجين أو أي نوع آخر من المكملات الغذائية. لذا، لا يوجد ما يضمن أن مكمل الكولاجين يحتوي على نوع أو كمية الكولاجين التي يتم إدراجها على ملصق العبوات التجارية.
كما أن هناك احتمال أن يكون مكمل الكولاجين ملوثًا بالمبيدات الحشرية أو البكتيريا أو مواد أخرى.
يذكر أنه ونظرا لأن مسحوق الكولاجين والمكملات الأخرى مصنوعة عادة من الحيوانات، فربما تحتوي على معادن ثقيلة أو سموم أخرى يمكن أن تتراكم في عظام الحيوانات.
ويجب التأكد دائما من شراء المكملات من مصدر حسن السمعة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:55 | 2024-08-29
23:27 | 2024-08-29
23:00 | 2024-08-29
16:08 | 2024-08-29
16:00 | 2024-08-29
14:00 | 2024-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24