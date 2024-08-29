علامة على أمراض القلب.. دراسة تُحذّر الرجال من هذه الأعراض

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قال باحثون أستراليون في دراسة حديثة إن الأعراض البولية شائعة ولكنها قد تكون علامات تحذيرية لحالات صحية أكثر خطورة بالنسبة للرجل.ووفق "نيوزويك"، لدى الرجال متوسط عمر أقصر من النساء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انتشار أعلى للأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل: أمراض القلب، والسمنة، والسكري من النوع 2.وتشير الدراسة التي أجريت في جامعة أديلايد إلى أنه بالإمكان تجنب ما يصل إلى 40% من هذه المشاكل.وأشار الباحثون إلى أن الحالات الشائعة مثل ضعف الانتصاب وأعراض المسالك البولية قد تكون بمثابة ضوء أحمر تحذيري بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر أمراض القلب أكثر من غيرهم. (الإمارات 24)