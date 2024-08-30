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صحة

هل من علاقة بين طول الإنسان والإصابة بالسرطان؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:48
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وجدت العديد من الدراسات ارتباطا بين طول القامة وزيادة خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان.

وتشير تقارير صندوق أبحاث السرطان العالمي إلى وجود أدلة قوية على أن الأشخاص الأطول هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطانات البنكرياس، والأمعاء الغليظة، وبطانة الرحم، والمبيض، والبروستات، والكلى، والجلد، والثدي.
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ووجدت دراسة لمليون امرأة في المملكة المتحدة أنه بالنسبة لـ15 من أصل 17 حالة سرطان قاموا بفحصها، كلما زاد الطول، زادت احتمالية الإصابة بالسرطان.

وتوصلت الدراسات إلى أن كل زيادة في الطول ضمن النطاق النموذجي للبشر بمقدار 10 سنتيمترات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنحو 16%. وقد تم العثور على زيادة مماثلة لدى الرجال. (روسيا اليوم)
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