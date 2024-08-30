دواء قد يُشكّل خطراً على صحّة أطفالكم... ماذا كشف علماء عن أعراضه؟

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كشفت دراسة حديثة أن بعض أقراص البرد والإنفلونزا الشائعة قد تزيد من خطر الإصابة بنوبات الصرع لدى الأطفال.وقام علماء في كوريا الجنوبية بتحليل بيانات أطفال زاروا قسم الطوارئ بسبب إصابتهم بنوبة صرع، اكتشفوا أن الأطفال الذين تناولوا الأدوية التي يطلق عليها اسم "مضادات الهيستامين من الجيل الأول"، كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 بالمئة للإصابة بالنوبات المرضية.وبلغت هذه المخاطر 31 بالمئة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين.وحذر الخبراء الأطباء من ضرورة توخي الحذر عند وصف هذه الأدوية المضادة للحساسية، والتي تستخدم غالبًا لعلاج نزلات البرد عند الأطفال الصغار. (سكاي نيوز)