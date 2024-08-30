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صحة

دراسة جديدة تحذر.. الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يسبب سرطان الأمعاء

Lebanon 24
30-08-2024 | 15:45
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حث علماء التغذية الناس على توخي الحذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والسكر بعد أن أظهرت دراسة جديدة علاقة بين هذين النوعين من الأطعمة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقًا لصحيفة Express البريطانية.
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تشير الأبحاث الحديثة إلى أن النظام الغذائي قد يكون عاملًا رئيسيًا في تفشي مرض سرطان الأمعاء، الذي أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات بين الشباب في السنوات الأخيرة.
وقد تم تقديم هذه النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO).

وجد البحث، الذي قاده الدكتور سونيل كاماث، أخصائي أورام الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين تم تشخيصهم بسرطان الأمعاء لديهم مستويات أقل من السترات، وهو منتج من عمليات التحلل في الجسم.
 
السترات، أو حمض الستريك، موجود بمستويات أعلى لدى الأشخاص الأكبر سناً المصابين بسرطان القولون والمستقيم.

وأوضح كاماث لـ Medical News Today: "استخدمنا تقنية علم الأيض لدراسة اختلافات المنتجات التحليلية الأساسية في سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب مقارنة بالكبار. علم الأيض يقيس كيف يتفاعل الأفراد مع تعرضات بيئية مثل النظام الغذائي، ويساعد في فهم الفجوة بين طبيعتنا وجوانب تنشئتنا."


شملت الدراسة 170 مشاركًا، منهم 66 كانوا مصابين بسرطان القولون والمستقيم في مراحل مبكرة، و104 في مراحل متوسطة.
 
أظهرت النتائج تغييرات ملحوظة في المسارات الأيضية المرتبطة بالكربوهيدرات والبروتين بين المجموعتين، مما يشير إلى أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر أو اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى السمنة، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في سن مبكرة.

وأضاف كاماث: "تشير هذه النتائج الأولية إلى أن التركيز على تقليل معدلات السمنة وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والسكر في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير وقائي ضد سرطان القولون والمستقيم. من المهم التوضيح أن تقليل السكر في النظام الغذائي للأشخاص الأصحاء يمكن أن يساعد في الوقاية من المرض قبل حدوثه."

لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما يلي:

أوّلاً، اتباع نظام غذائي صحي يتضمن خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا
ثانيًا،ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على النشاط البدني
ثالثًا،فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن
رابعًا، الإقلاع عن التدخين
خامسًا، تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمصنعة
تقدم هذه الدراسة رؤى جديدة قد تساعد في تعزيز الوعي حول أهمية النظام الغذائي في الوقاية من سرطان الأمعاء.
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