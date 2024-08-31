طبيب أسنان يحذر من المعجون المبيض.. هذا ما قاله

على الرغم من العديد حول العالم يعتبرونها وسيلة سهلة للحصول على ابتسامة مشرقة، فإن خبراء الأسنان يحذرون من العواقب السلبية لاستخدام المعاجين المبيضة للأسنان.



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كما حذر فريزر من أن "الممحاة السحرية هذه (مبيضات الأسنان) تزيل البقع عن مينا الأسنان لكن المواد الكاشطة التي تحتويها تساهم على المدى الطويل في تآكل المينا، ويمكن أن تؤدي إلى تغير لونها وحساسيتها وفي حالات نادرة تشققها أو تآكلها"، حسب نقلت "نيويورك بوست". وفي فيديو انتشر كالنار في الهشيم، حاصداً أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تيك توك"، حذر جراح الأسنان الأسترالي الدكتور هيث فريزر في عيادة "rifkindental" بنيويورك، من أن معاجين الأسنان المبيضة "لا تبيض أسنانك إنما تضعفها." وأردف أن "مكوناتها الكاشطة تؤدي إلى أسنان ضعيفة وأكثر اصفرارا وحساسية، لأن تآكل مينا الأسنان الواقية يؤدي إلى كشف العاج (الجزء الرئيسي من السن الذي يحتوي على لون أصفر)".كما حذر فريزر من أن "الممحاة السحرية هذه (مبيضات الأسنان) تزيل البقع عن مينا الأسنان لكن المواد الكاشطة التي تحتويها تساهم على المدى الطويل في تآكل المينا، ويمكن أن تؤدي إلى تغير لونها وحساسيتها وفي حالات نادرة تشققها أو تآكلها"، حسب نقلت "نيويورك بوست".

وتستخدم بعض معاجين الأسنان المبيضة مزيلات البقع السطحية، التي تبيض الأسنان عن طريق تلميع أسنانك اللؤلؤية، ويمكن أن تؤدي إلى إزالة اللون الناجم عن المشروبات أو الطعام باستخدام مواد كاشطة خفيفة لكنها تلحق ضررا بمينا الأسنان.



في حين تساعد المينا على حماية الأسنان من الكسر أو التآكل، وبالتالي فإن عدم وجود ما يكفي منها يمكن أن يجعل الأسنان أكثر عرضة للتسوس.



يذكر أن جمعية طب الأسنان الأميركية (ADA) أعلنت سابقا أن أي معجون أسنان بدرجة "كشط العاج النسبي (مقياس تأثير الكاشط لمعجون الأسنان على العاج والمينا) أقل من 250" آمن.



ودعت إلى التحدث مع طبيب الأسنان الخاص بكل شخص قبل تجربة أي منتج لتبييض الأسنان، لأنه يمكن أن يسبب الحساسية.